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Erdoğan talimat verdi, Bakanlar Soylu ve Kurum Pakistan'a gidiyor

Erdoğan talimat verdi, Bakanlar Soylu ve Kurum Pakistan'a gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidecek. Heyet, bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit edecek.

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Pakistan’da haziran ayından beri etkisini gösteren muson yağmurları, sel felaketine yol açtı. 1162 kişi hayatını kaybederken, 33 milyondan fazla kişi sellerden etkilendi.

Soylu ve Kurum'dan Pakistan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidecek.

Bölgeye gidecek heyette Soylu ve Kurum'un yanı sıra AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alacak.

AA'nın haberine göre, heyet, muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit edecek.

NASA, felaketi uydudan görüntülemişti

Sel felaketinin boyutu, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) MODIS uydusu tarafından da görüntülenmişti.  Sindh eyaletinde oluşan 100 kilometre genişliğindeki göl uyduya yansımıştı.  

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