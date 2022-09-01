Benzin ve motorine çok büyük indirim! 2 Eylül Cuma itibariyle motorin 2 lira, benzin 1 lira 25 kuruş ucuzlayacak

Araç sahiplerine sevindiren haber geldi. Üst üste gelen zamların ardından 2 Eylül 2022 Cuma (bu gece yarısı) itibariyle motorin ve benzinde büyük indirim olacak. Bu gece yarısından itibaren motorinde 2 lira, benzinde ise 1 lira 25 kuruş indirim geliyor. İndirim pampaya yansıyacak.

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Brent petrol fiyatları 28 ayın en uzun düşüşünü yaşıyor. Petrol fiyatlarında düşüşün ardından araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Brent petrolde yaşanan düşüşle birlikte yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira benzinde ise 1 lira 25 kuruş indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarında son 28 ayın en uzun düşüşü yaşanırken, benzin ve motorine kallavi indirim geldi. Alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira, benzinin litre fiyatında ise 1 lira 25 kuruş indirim bekleniyor.

Gelen indirimin pompaya yansıyacağı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta Brent petroldeki düşüşle birlikte benzinin litresine 1 lira 04 kuruşluk indirim uygulanmıştı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzin 20,13 liradan motorin ise 26,90'dan satılıyor. Ankara'da ise benzin, 20,26 lira, motorin 27,01 lira. İzmir'de benzin 20,24 lira motorin ise 27,02 liradan alınıyor.