20 bin öğretmen ataması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepete'deki 20 bin öğretmen atama töreninde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepete'deki 20 bin öğretmen atama töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Sizlerin katılımı ile öğretmen sayımızı 1 milyon 10 bin'e çıkarmış oluyoruz. 750bin öğretmeni biz atadık.

-Herkes özgürce herhangi kısıtlamaya maruz kalmadan vazifesini yerine getiriyor.

"Boykot çağrısı art niyetli girişimdir"

-Öğretmenlerin haklarını güçlendirme konusunda önemli adımlar attık. Uzman ve başöğretmenlik şartları taşıyanları yüzde 95'ini oluşturan kısmının başvuru yaptığını görüyoruz. Yüksek lisans ve doktora yapış 90 bine yakın öğretmenimiz sınavdan muaf.

-Eğitim sistemimizin faydasına olan böyle meseleyi istismar edenleri görmekten hicap duruyorum. Boykot çağrısı öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan art niyetli girişimdir. Bırakın boykotu...Siz eğitim öğretim mimarı mısınız yoksa sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız? Bize yavruları ile yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Caddelerde sokaklarda dolaşanlar değil. Eğitim gibi doğrudan evlatlarımızın geleceğini ilgilendiren konuyu gündelik siyasete meze yapmak doğu yaklaşım değil. Öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir. Öğretmenlerimizin fitne teşebbüslerine prim vermeyeceğini biliyorum.

-Temmuz ayı zamları ve düzenleme ile usta öğretmenlerimizin ücretlerine yüzde 70lik artış yaşandı. Gelecek dönemde öğretmenlerimizi desteklemeye devam edeceğiz.

-Salgının en fazla etkilediği alanların başında eğitim gelmektedir. Çocuklarımızın sağlıklı şekilde eğitim öğretimin hayatlarını sürdürebilmeleri için gereken çabayı göstereceğiz. Sosyal medya mecralarından yayılan popüler kültürün zararlarından yavrularımızı korumamız gerekiyor. Öğretmenlerden gereken özeni bekliyoruz. İki ayaklı mücadele ile bunu yürütmeliyiz. Medeniyet Bilinci ve Kültür Okur yazarlığı çalışmasını yakından takip ediyorum. yakında başlatılacak Türkçe seferberliğini de memnuniyetle karşılıyorum.

-Erken yaşlardan başlayarak değerleri bir kuyumcu titizliği ile evlatlarımıza öğretmenli, rehberlik etmeli gönüllerine dokunmalıyız. Kırmadan dökmeden güzel sözle kendi hayatımızdan vereceğimiz örneklerde çocuklarımızın maddi ve manevi eğitimine özen göstermeliyiz.

-Yeni medya araçları ile servis edilen sapkın hayat tarzlarının çocuklarımızın hayatlarına sirayet etmesinin önüne geçemeyiz. Tehditlerle mücadelede adım atmakta geç kaldığımız her günü büyük kayıp olarak görüyorum.