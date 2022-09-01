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20 bin sözleşmeli öğretmen atandı! Öğretmen atama sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

20 bin sözleşmeli öğretmen atandı! Öğretmen atama sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Atamaların ardından öğretmen adayları, öğretmen atama sonuçları ile ilgili detaylarını araştırmaya başladı. Peki, öğretmen atama sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli ğretmen ataması törenine katıldı.  Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih süreci, 31 Ağustos’ta sona ermişti. Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen öğretmen atama töreninin ardından öğretmen atama sonuçları merak edildi. Peki, öğretmen atama sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları bugün Erdoğan tarafından Beştepe'de açıklandı. Adaylar, öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden öğretmen atama sonuçları isim listesini merak etti.

Öğretmen atama sonuçları nasıl öğrenilir?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar, tercih sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI

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