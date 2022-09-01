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NATO 30 Ağustos kutlama mesajını sildi

NATO 30 Ağustos kutlama mesajını sildi

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle yaptığı paylaşımı Yunanistan'ın tepkileri üzerine kaldırdı.

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NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

"Zafer Bayramı'nı onlarla kutluyoruz"

Yapılan paylaşımda Türkçe ve İngilizce olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun." denilirken İngilizce olarak ise, "Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının 100'üncü yılı. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve bu Zafer Bayramı'nı onlarla kutluyoruz." ifadeleri yer almıştı.

"Akılalmaz paylaşım"

Bu paylaşım üzerine Yunanistan'dan tepki gecikmemiş ve Yunanistan medyasında paylaşıma ilişkin NATO'ya tepki gösterilmişti.

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, "Akılalmaz paylaşım. NATO bombaladı: Türkiye'yi 1922'de Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiler." başlığıyla bir haber yayınlamıştı.

Paylaşımı sildiler

Tepkilerin ardından NATO’dan dikkat çeken bir hamle geldi ve  30 Ağustos paylaşımı Twitter’dan silindi.

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