Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli oldu! Hollanda ekibine transfer oluyor

Kurtlar Vadisi'nde Abdulhey'di! Kenan Çoban'ın yeni dizisindeki rolü belli oldu

Diyarbakır surlarında restorasyon çalışmalarında bulundu 1500 yıllık çıktı

Benzin ve motorine çok büyük indirim! 2 Eylül Cuma itibariyle motorin 2 lira, benzin 1 lira 25 kuruş ucuzlayacak

20 bin öğretmen ataması yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenleri kışkırtmak doğru yaklaşım değil

Tüm kanı alındı, 22 dakika boyunca kalbi çalışmadı! Yaşlı kadın hayata sımsıkı sarıldı

İş Bankası’ndan emeklilere 7.500 TL’ye varan promosyon

Gülşen'i tutuklamaya sevk eden savcı Celal Şengör'ü o sözleri için ifadeye çağırdı

Yeliz Yeşilmen tartışmanın fitilini ateşledi! Ünlü isimlere salladı: "Botoksu abarttılar, dizi bu yüzden bitti"

Maltepe'de tartıştığı karısını bıçakla yaralayan kişi yakalandı

Hollywood'ın yıldız oyuncusunun sevgililerinden ayrılık sebebi duyanları şaşkına çevirdi! DiCaprio öyle bir sebep sundu ki...