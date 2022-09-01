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Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli oldu! Hollanda ekibine transfer oluyor

Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli oldu! Hollanda ekibine transfer oluyor

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi Hollanda ekibi Fortuna Sittard oldu. Oğuzhan, sağlık kontrollerinin ardından yeni kulübüyle ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Oğuzhan Özyakup, Hollanda ekibi Fortuna Sittard’a transfer oluyor.

Oğuzhan, sağlık kontrollerinin ardından yeni kulübüyle ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Burak Yılmaz ve Doğan Erdoğan ile takım arkadaşı olacak.

Oğuzhan'ın adı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anılıyordu.

2012-2013 sezonunda Arsenal'in genç takımından Beşiktaş’a transfer olan Oğuzhan, 10 yıl siyah-beyazlı formayı giydi.

Beşiktaş ile 310 maça çıkan milli futbolcu, 35 gol, 62 asistle oynadı. 2019-2020 sezonunun ikinci devresinde Beşiktaş’tan kiralık olarak Feyenoord forması da giyen Oğuzhan Özyakup, 4 maçta sahaya çıkarak 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Geçtiğimiz sezon Oğuzhan Özyakup siyah-beyazlı forma ile 17 maça çıkarken sadece 1 asistlik performans sergiledi.

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