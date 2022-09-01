Kurtlar Vadisi'nde Abdulhey'di! Kenan Çoban'ın yeni dizisindeki rolü belli oldu

Kurtlar Vadisi dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Kenan Çoban tekrardan ekranlara dönüyor. ünlü oyuncunun yeni projesi hayranlarını heyecanlandırdı.

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2003 yılında 'Bu bir mafya dizisidir' sloganıyla yayınlanmaya başlayan Türk dizi tarihine damga vuran, en soluklu dizisi Kurtlar Vadisi dizisinde 'Albulhey' karakterine hayat veren Kenan Çoban tekrardan ekranlara dönüyor.

Yeni projesi herkesi heyecanlandırdı

Son olarak Kurtlar Vadisi dizisinde rol arkadaşı olan Oktay Kaynarca'nın başrol oynadığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ekranlarda gördüğümüz ünlü oyuncu TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni projesiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Oyunculuk performansıyla herkesi kendisine hayran bırakan Kenan Çoban TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Türk televizyonunda ilk defa çekilecek olan 1911'de Trablus bölgesinde geçen ve gerçek bir hikayeden esinlenen Teşkilat-ı Mahsusa Trablus adlı dizide rol alacak.

Çekim sonrası sıra gecesine katıldı!

Çekimleri Eskişehir'in Alpu ilçesinde yapılacak olan dizi için Eskişehir'e giden oyuncu setlerden artakalan zamanlarında Eskişehir'i gezerek hayranlarıyla buluşuyor.

Hayranları tarafından yoğun ilgiye karşılaşan ünlü oyuncu Eskişehir'in meşhur ciğercisi Ciğerci Aziz'de düzenlenen Urfa sıra gecesine katıldı. Yeni dizisinin Türkiye'de ilk defa yayımlanıp çekileceğinden bahseden ünlü Çoban dizi için heyecanlı olduğunu da anlattı.

Yaklaşık bir ay çekimleri Eskişehir'de yapılacak olan dizinin kalan çekimlerine İstanbul'da devam edilecek.

Kenan Çoban kimdir?

22 ocak 1975 tarihinde Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerine 1996 yılında Gurbetçiler adlı dizi ile başlayan ünlü oyuncu daha önce Ankara ve Antalya'da spor işletmeciliği yapmıştır.

Kariyerinin zirvesini Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Abdulhey' karakteri ile yakalayan ünlü oyuncu ilk evliliğini Dilek Özkan ile yapmış ve 5 aylık evli kaldıktan sonra olaylı bir şekilde ayrılmıştır. Ünlü oyuncu şimdilerde 2017 yılında nikah masasına oturduğu Helin Nazlı Çoban ile evlidir ve bir oğlu vardır.