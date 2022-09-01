Klima kullanıyorsanız aman dikkat! Bu hastalıklara yakalanabilirsiniz, erkenden önlem alın

Özellikle yaz aylarında çok sık kullanılan klimalar, bilinçsiz şekilde kullanıldığında birçok kötü hastalığa sebebiyet verebiliyor. Eğer siz de bu sıcak yaz günlerinde çok fazla klima kullanıyorsanız mutlaka okuyun. Sziler için derlediğimiz bu yazıda, klimanın getirebileceği hastalıklardan bahsettik...

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Sıcak yaz günlerince çoğu kişinin, serinlemek amacıyla bilinçsiz bir şekilde kullandığı klimalar ile ilgili bu gerçekleri biliyor muydunuz? Ofis, mağaza, ev ve arabada, ortamın hızlı ve etkili bir şekilde serinletilmesi için çok fazla kişi tarafından faydalanılan klima, yanlış kullanıldığında pek çok farklı rahatsızlığa sebep olabiliyor.

Bilinçsiz kullanıldığında birçok hastalığı beraberinde getiriyor

Kişinin vücudu nemli ya da terliyse, klimanın serinliğinin vücut tarafından daha etkin bir şekilde hissedilir. Buna benzer olarak, terin klima önünde kuruması ya da klimanın direkt olarak kişinin üzerine soğuk hava üflemesi de ısınmış kasların aniden hızlı bir şekilde soğumasına yol açar. Yüksek ısı değişimlerinden dolayı da kas ağrısı, kas tutulması, baş ağrısı ve kramp gibi şikayetlere sebep olan klima, kas tutulmasının yanı sıra bel, boyun ve sırt tutulmalarına da sebep olabilir. Klima kullanılırken dikkat etmeniz gereken bir diğer durum ise iç ile dış ortam sıcaklık farkıdır. Bu farkın 10 dereceyi aşmaması gerekir.

Mİgren ataklarını tetikler

Bunlarla beraber, gerilim tipi baş ağrısı ve migren ataklarını tetikleyen hatalı klima kullanımı, baş ağrısı ataklarının her zamankinden daha uzun sürmesine ve atakların normalden daha şiddetli olmasına yol açar. Bilinçsizce kullanılan klima, ortamda bulunan nem oranını kontrolsüz ve hızlı bir şekilde azaltır. Kuru havada ise mikropların yayılması daha kolaydır. Bu durum bademcik iltihabı ve alerjik nezle gibi hastalıklara yol açabilir.

Bakımının düzenli olarak yapılması gerekiyor

Klimaların bakımının düzenli olarak yapılmaması, içerdiği filtrelerinin olması gerektiği gibi temizlenmemesi, farenjit, larenjit ve sinüzit gibi çeşitli ve ciddi üst solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir. Kişinin hayatını kaybetmesine bile yol açabilecek kadar ciddiyete sahip bir hastalık olan zatürreye de yol açabilen klima çarpması, genellikle burun tıkanıklığı, kuru öksürük, hapşırık, yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, kramp, baş ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma, bilinç bozukluğu gibi pek çok belirtiye sebebiyet verebilir. Serinlemek için klimanın önüne geçmeyin.

Doğal havalandırma yöntemleri kullanılabilir

Evde, iş yerinizde, toplu insanların bulunduğu her yerde sıcak havalarda veya havasız kalma durumunda ilk tercih olara klima kullanmak yerine, ortamda bulunan camı ve pencereyi açmak en doğrusu olacaktır. Fakat uçaklarda olduğu gibi klima kullanmanın mecburiyet olduğu yerlerde ise içeriden dışarı hava akımını sağlayan klimalar kullanılmalıdır. Klimalarda bulunan filtrelerde biriken tozların barındırdığı bakteri ve mantar sporları üreyebileceği için klima kullanımı, çok dikkat edilmesi gereken bir durumdur.