İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan yeni film haberi! Kadın başrolü bakın kim olacak?

Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programında rol aldığı skeçlerdeki oyunculuğu ve sesiyle izleyicinin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, aynı dönemde ekipte yer alan şimdilerde ise kendi senaryolarını yazan başarılı oyuncu İbrahim Büyükak ile yeniden sete çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce Yol Arkadaşım serileriyle izleyici ile buluşan ikili olumlu tepkilerin ardından yeni filmleri için kamera karşısına geçecek. İkiliye eşlik edecek kadın başrol oyuncusu da belli oldu.

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Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar'da başarılı performanslarıyla dikkat çeken, daha sonra TV8'de 3 adam programı ile izleyicinin gönlünde taht kuran İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç yeni filmleri için yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç yeniden bir arada

Daha önce senaryosunu İbrahim Büyükak'ın yazdığı yol arkadaşım filmleriyle izleyici ile buluşan ikili İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç yeniden sete çıkmaya hazırlanıyor. Bir süredir yeni filminin senaryosunu yazan Büyükak, yakın arkadaşı Oğuzhan Koç'u da unutmadı. Başarılı komedyen yeni filmi “Özür Dilerim”de bir kez daha ünlü şarkıcı ile başrolü paylaşacak. Filmin yapımcılığını ise Fırat Doğu Parlak ile Koray Şahin’in yapımcılığını üstlendiği 25 Film olacak.

Yeni filmin kadın başrolü belli oldu

Daha önce senaryosunu yazdığı Yol arkadaşım 1 ve Yol arkadaşım 2 filmleriyle oldukça ses getiren İbrahim Büyükak yine bomba bir proje ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun kalame aldığı Özür Dilerim filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Yakın arkadaşı Oğuzhan Koç ile başrolü paylaşacak olan Büyükak'a güzel oyuncu Gizem Karaca eşlik edecek.

İbrahim Büyükak kimdir, nereli ve kaç yaşında?

20 Ağustos 1983'te İstanbul‘da doğan başarılı oyuncu İbrahim Büyükak, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Bir zamanlar Bursa’da Olay Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Büyükak ayrıca Gırgır, Leman ve Lemanyak Dergileri’nde çeşitli yazılarını yayımlamıştır.

BKM Mutfak’a son katılan üyelerden biri olan İbrahim Büyükak, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da gösterdiği başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden yakın arkadaşları Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile 2013 senesinde 3+1 adında gece şovu yapmaya başlamıştır. Programı Acun Ilıcalı‘nın satın almasıyla 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren TV8'de “3 Adam” adıyla izleyiciyle buluşmuştur. Ayrıca İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Psikolog Nurdan Beşer ile Ocak 2016’da nişanlanmıştır. Çift 2018 yılında evlendi.

Filmleri ve Dizileri:

Senaryo:

2018 - Yol Arkadaşım 2 (Sinema Filmi)

2017 - Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2016 - Küçük Esnaf (Sinema Filmi)

2008 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

Oyuncu:

2018 - Yol Arkadaşım 2 (Şeref) (Sinema Filmi)

2017 - Yol Arkadaşım (Şeref) (Sinema Filmi)

2017 - Doru (Seyis 1) (Sinema Filmi)

2016 - Küçük Esnaf (Berhudar) (Sinema Filmi)

2016 - Fırıldak Ailesi Orta Dünya (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2016 - 3 Adam Fazla Gurur Kalbe Vurur (TV Dizisi)

2015 - Bana Baba Dedi (Cüneyt) (TV Dizisi)

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar (İbrahim-ibo) (Sinema Filmi)

2009 - Neşeli Hayat (Aytekin) (Sinema Filmi)

2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (İbrahim-ibo) (TV Dizisi)