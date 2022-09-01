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CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ulu önder Atatürk'e büyük saygısızlık

CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ulu önder Atatürk'e büyük saygısızlık

CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak Meydanı’ndaki ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının da bulunduğu afişin önüne seyyar tuvalet koydu. Konu ile ilgili AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, “Atatürk’ü sevmek kuru bir sözden ibaret olmamalı! En büyük sevginin yolu öncelikle saygıdan geçer! 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Atamıza yapılan saygısızlığa bakın " ifadelerini kullandı.

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İzmir‘de Konak Meydanı’nda AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle asılan ve üzerinde Atatürk ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının da bulunduğu afişin önü seyyar tuvalet ile kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katılan vatandaşların kullanması için getirilen seyyar tuvaletin afişte yer alan Atatürk fotoğrafının önüne koyulması büyük tepki çekti. Twitter’de yaşanan olayın görüntüsünü çekip paylaşan vatandaş ise, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının önüne tuvalet koymuşlar. Bu zihniyet Atatürk’ün partisiyiz deyip İzmir’i yönetiyor” dedi.

"Atatürk'ü sevmek bir kuru sözden ibaret olmamalı"

Konu ile ilgili AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, “Atatürk’ü sevmek kuru bir sözden ibaret olmamalı! En büyük sevginin yolu öncelikle saygıdan geçer! 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Atamıza yapılan saygısızlığa bakın! İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla meydana astığımız ve üzerinde 251 şehidimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu afişin yanına tuvaletleri koymuş!” dedi.

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