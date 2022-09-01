Başı taşla ezilerek öldürülen genç kadının katili tanıdık çıktı olaydan 4 gün önce

"Yeter" çığlıklarını duyan komşuları polisi aradı

Bu sırada Poyraz, bahçedeki taşla Sarı'nın başına defalarca vurup olay yerinden kaçtı. Sarı'nın bir erkek ile bahçede tartıştığını ve ardından darbedilip, "Yeter" diye çığlık attığını duyan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.