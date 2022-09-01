Başı taşla ezilerek öldürülen genç kadının katili tanıdık çıktı olaydan 4 gün önce
Adana’da kafası taşla ezilerek öldürülen kadını, uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Talihsiz kadının 4 gün önce kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu, zanlının daha önce de eski eşini öldüreceğini söylediği ancak ailelerin araya girerek vazgeçirdiği öğrenildi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bu sabah işlenen cinayet kamuoyunu dehşete düşürdü. 34 yaşındaki 2 çoçuk annesi kadının evinin bahçesinde kafası taşla ezilerek öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Şermin Sarı, boşandığı eski eşi Erhan Poyraz tarafından oturduğu evin bahçesinde darp edildi.
"Yeter" çığlıklarını duyan komşuları polisi aradı
Bu sırada Poyraz, bahçedeki taşla Sarı'nın başına defalarca vurup olay yerinden kaçtı. Sarı'nın bir erkek ile bahçede tartıştığını ve ardından darbedilip, "Yeter" diye çığlık attığını duyan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polise teslim olup cinayeti itiraf etti
Bu sırada olay yerinden kaçan Erhan Poyraz ise polise teslim olup, cinayeti itiraf etti.
Sarı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.