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Kemal Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'ın 'çapulcu' sözlerine cevap! Öğretmenler o sınava girmeyin

Kemal Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'ın 'çapulcu' sözlerine cevap! Öğretmenler o sınava girmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 bin öğretmen ataması töreninde "Siz eğitim öğretim mimarı mısınız yoksa sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız?" dedi. "Öğretmenler, hemen birleşin" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. 'Alın bunu' seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlere “Sizler eğitim öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?" diyerek seslenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.  Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. 'Alın bunu' seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi?

Erdoğan, bugün Beştepe'de düzenlenen öğretmen ataması toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı: Tek umutlarını ülkemizde karabulutların çoğalmasına bağlayanlar bu müspet adımları içine sindiremiyorlar. Böyle meseleyi istismar edenlerden hicap duruyorum. Türkiye için hiçbir projeleri olmayanların boykot çağrısı tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık boykotu nedir bunlar? Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değil. Öğretmenlerimizin fitne teşebbüslerine prim vermeyeceklerini biliyorum.
Polis, Ankara'da özlük haklarının iyileştirilmesi için bir araya gelen öğretmenlere sert müdahalede bulunmuştu. Birçok öğretmenin gözaltına alındığı olayda biber gazı kullanılmıştı. 

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