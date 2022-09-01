BIST 3.162
DOLAR 18,20
EURO 18,23
ALTIN 995,53
HABER /  GÜNCEL

Tanju Çolak'ın babası hayatını kaybetti: Sözün bittiği yerdeyiz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tanju Çolak'ın babası hayatını kaybetti: Sözün bittiği yerdeyiz

Eski futbolcu Tanju Çolak 6 yıldır yatağa bağımlı yaşayan babası Mustafa Çolak'ı kaybetti. Baba Çolak'ın naaşı, Samsun'da cenaze töreninin ardından Bafra'da aile mezarlığında toprağa verildi.

Abone ol

Eski Avrupa gol kralı Tanju Çolak, baba acısıyla sarsıldı. 6 yıldır yatağa bağımlı şekilde tedavi gören Mustafa Çolak, 80 yaşında hayatını kaybetti. Mustafa Çolak’ın cenazesi bugün Büyük Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

"Sözün bittiği yerdeyiz"

Cenazede duygu dolu anlar yaşayan Tanju Çolak, “Çok üzgünüm. Atamı, babamı kaybettim. 6 senedir yatalak tedavi görüyordu. Sözün bittiği yerdeyiz. Mekanı cennet olsun. O bizim, Çolak ailesinin her şeyiydi. Vefat haberini duyan birçok isim başsağlığı için aradı. Hami Mandıralı, Rıdvan Dilmen ve birçok kişi aradı. Arayan, soran herkesten Allah razı olsun” dedi.

Alaattin Çakıcı ve Akşener çelenk yolladı

Cenazeye Alaattin Çakıcı ve Meral Akşener gibi isimler çelenk yolladı. Alaattin Çakıcı, Tanju Çolak’ı görüntülü arayarak da başsağlığı diledi. Cenaze, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Bafra’da bulunan aile mezarlığına götürüldü.

Cenazeye ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, eski futbolcular, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Elazığ'da ceza yediğini sandı, kağıdı okuyunca gerçek ortaya çıktı...
Foto Galeri Elazığ'da ceza yediğini sandı, kağıdı okuyunca gerçek ortaya çıktı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Besim Tibuk: Mustafa Kemal, ABD mandası istiyordu ABD kabul etmedi
Besim Tibuk: Mustafa Kemal, ABD mandası istiyordu ABD kabul etmedi
Dut kurusu vücuttaki iltihabın düşmanı! Günde bir bardak içmek yüzünüze renk bile getirecek
Dut kurusu vücuttaki iltihabın düşmanı! Günde bir bardak içmek yüzünüze renk bile getirecek
20 bin sözleşmeli öğretmen atandı! Öğretmen atama sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?
20 bin sözleşmeli öğretmen atandı! Öğretmen atama sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?
İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan yeni film haberi! Kadın başrolü bakın kim olacak?
İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan yeni film haberi! Kadın başrolü bakın kim olacak?
Süper Lig 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Anne adayları dikkat! Düşüklerin en büyük sebepleri açıklandı
Anne adayları dikkat! Düşüklerin en büyük sebepleri açıklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'ın 'çapulcu' sözlerine cevap! Öğretmenler o sınava girmeyin
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'ın 'çapulcu' sözlerine cevap! Öğretmenler o sınava girmeyin
Kocanıza kilo aldıran nefis tarak tatlısı tarifi! Eşinizi gören karısı iyi bakıyor diyecek
Kocanıza kilo aldıran nefis tarak tatlısı tarifi! Eşinizi gören karısı iyi bakıyor diyecek
Enerji krizi kiliseyi vurdu Hollanda'da ayin zorunluluğu kaldırıldı
Enerji krizi kiliseyi vurdu Hollanda'da ayin zorunluluğu kaldırıldı
CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ulu önder Atatürk'e büyük saygısızlık
CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ulu önder Atatürk'e büyük saygısızlık