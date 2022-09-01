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Son 24 yılın zirvesine çıktı! İstanbul'un enflasyon rakamları: 3 haneye dayandı

Son 24 yılın zirvesine çıktı! İstanbul'un enflasyon rakamları: 3 haneye dayandı

İSTANBUL Ticaret Odası, mega kentin ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre, İstanbul'da enflasyon aylık bazda yüzde 2,29 oldu. Yıllık enflasyon ise İstanbul'da 99.91'e yükselerek üç haneli rakamlara dayandı. Yıllık değişim Şubat 1998'den bu yana en yüksek seviyede.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ağustos ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. İstanbul'un enflasyonunda yükseliş ağustos ayında da sürdü. İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 2,29 yıllık bazda yüzde 99.91 artış gösterdi.

24 yılın zirvesi

Böylece 1998 yılından bu yana en yüksek seviye ile son 24 yılın zirvesine ulaştı. İTO verilerine göre ağustosta toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise aylık yüzde 6,90, yıllık ise 98,9 olarak kaydedildi.

En çok artış eğitim harcamalarında

Ağustos 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 13,99, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3,99, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2,74, Gıda Harcamalarında yüzde 2,70, Konut Harcamalarında yüzde 0,82 ve Diğer harcamalarında yüzde 0,06 artış artış görüldü.

Giyim Harcamalarında ise yüzde 3,16 ve Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalar grubunda yüzde yüzde 1,17 azalış izlendi.

İşlenmiş maddeler grubunda yüksek artış

Ağustos 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 11,97, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 9,78, Madenler Grubunda yüzde 6,00, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 3,26, Mensucat Grubunda yüzde 2,12, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 1,58 ve Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0,44 artış izlendi.

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