BIST 3.162
DOLAR 18,20
EURO 18,23
ALTIN 995,53
HABER /  EKONOMİ

Litre başına 40 cent arttı! Almanya'da akaryakıt fiyatları yükseldi

Litre başına 40 cent arttı! Almanya'da akaryakıt fiyatları yükseldi

ALMANYA'da hükümetin akaryakıt için verdiği vergi indirimi desteğinin dün gece itibarıyla sona ermesinin ardından bu sabah akaryakıt fiyatlarında litre başına 40 centin üzerinde artış yapıldı.

Abone ol

Ülkede hükümetin akaryakıt için verdiği vergi indirimi desteğinin dün gece itibarıyla sona ermesinin ardından bu sabah motorin fiyatı 2,30 avronun üzerine çıktı.

Dün 1,90 avroya satılan motorin, bugün bazı kentlerde 2,39 avrodan satılmaya başlandı.

Ayrıca 1,75 civarında olan benzin de 2,20 ila 2,30 avro arasında satışa sunuldu.

Benzin İstasyonları Birliği Sözcüsü Herbert Rabl, SWR televizyonuna yaptığı açıklamada, büyük şirketleri halihazırda satın alınan ve dolayısıyla daha ucuz yakıtı pahalı fiyattan kullanmakla suçladı.

Rabl, gelecek haftalarda pompalarda büyük bir fiyat savaşı olacağını belirterek, "Büyük markalar akaryakıt indiriminden neredeyse ya da tamamen vazgeçtiler, küçük markalar şimdi aynı şeyi yapıyor. Kimin galip geleceği konusunda bir çekişme yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya medyasında, hükümetin bu konuda bir adım atmaması durumunda akaryakıt fiyatlarının 2,50 avroyu geçeği yorumları yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenomen Ebru Sever Türk ünlü olunca başörtüsünü çıkardı, verdiği pozlarla şok etti
Fenomen Ebru Sever Türk ünlü olunca başörtüsünü çıkardı, verdiği pozlarla şok etti
Tanju Çolak'ın babası hayatını kaybetti: Sözün bittiği yerdeyiz
Tanju Çolak'ın babası hayatını kaybetti: Sözün bittiği yerdeyiz
Dut kurusu vücuttaki iltihabın düşmanı! Günde bir bardak içmek yüzünüze renk bile getirecek
Dut kurusu vücuttaki iltihabın düşmanı! Günde bir bardak içmek yüzünüze renk bile getirecek
Son 24 yılın zirvesine çıktı! İstanbul'un enflasyon rakamları: 3 haneye dayandı
Son 24 yılın zirvesine çıktı! İstanbul'un enflasyon rakamları: 3 haneye dayandı
İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan yeni film haberi! Kadın başrolü bakın kim olacak?
İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan yeni film haberi! Kadın başrolü bakın kim olacak?
Şamil Tayyar'dan elektrik ve doğalgaz zammına tepki! Evi de sanayiyi de vurur acil çare bulun
Şamil Tayyar'dan elektrik ve doğalgaz zammına tepki! Evi de sanayiyi de vurur acil çare bulun
Süper Lig 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Anne adayları dikkat! Düşüklerin en büyük sebepleri açıklandı
Anne adayları dikkat! Düşüklerin en büyük sebepleri açıklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'ın 'çapulcu' sözlerine cevap! Öğretmenler o sınava girmeyin
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'ın 'çapulcu' sözlerine cevap! Öğretmenler o sınava girmeyin
Kocanıza kilo aldıran nefis tarak tatlısı tarifi! Eşinizi gören karısı iyi bakıyor diyecek
Kocanıza kilo aldıran nefis tarak tatlısı tarifi! Eşinizi gören karısı iyi bakıyor diyecek