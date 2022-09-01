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13 yaşındaki çocuğu annesiyle kandırdılar! Altınları bozdurup tüm parayı teslim etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
13 yaşındaki çocuğu annesiyle kandırdılar! Altınları bozdurup tüm parayı teslim etti

ÇORUM'da, telefon dolandırıcılarının son hedefi 13 yaşında bir çocuk oldu. Dolandırıcıların yalanına inanan çocuk, ailesinin altınlarını bozdurduktan sonra 12 bin TL'yi, şüphelilerin belirttiği hesaba yatırdı. Polis, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

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Alınan bilgiye göre, E.Ö'yü (13) telefonla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıtarak, annesinin terör örgütü üyesi olduğunu ve kuyumcu soygununa karıştığını söyleyip kurtulması için para istedi.

Altınları bozdurdu sonra da...

E.Ö, evde bulunan altınları alarak kuyumcuda 12 bin liraya bozdurduktan sonra zanlının verdiği hesap numarasına bir bankanın ATM'sinden yatırdı. Durumdan haberdar olan ailenin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kuyumcular arastasında çalışma başlattı.

Dolandırıcılarla konuşurken bulundu

Kadeş Barış Meydanı'nda telefonda dolandırıcılarla konuşurken bulunan E.Ö, polis ekiplerine ve ailesine yaşadıklarını anlattı.

Telefonda tutmak için tehdit etmişler

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen E.Ö, dolandırıcıların kendisini telefonu kapatmaması konusunda tehdit ettiklerini ve kalan altınları da bozdurarak verdikleri hesaba yatırmasını istediklerini söyledi.

Ailenin şikayeti üzerine altınları bozduran kuyumcuyla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma yürütüyor.

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