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Ukrayna savaşında efsane haline geldi talep patladı Romanya basını yazdı müthiş sayı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna savaşında efsane haline geldi talep patladı Romanya basını yazdı müthiş sayı

Ukrayna savaşında Rusya'ya karşı verilen mücadelede önemli başarılar elde eden Bayraktar TB2'ler Romanya'nın ilgisini çekti. Romanya basınında çıkan haberde, Romanya Savunma Bakanlığı parlamentodan 300 milyon dolar değerinde 18 Bayraktar insansız hava aracı satın alımı için talepte bulundu.

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Türkiye'nin gururu olan insansız hava aracı Bayraktar TB2'ler dünyanın gündeminde kalmaya devam ediyor. 

Bayraktar TB2 tüm dünyada aranan bir ürün haline geldi. Bayraktar TB2 için 24 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. 4 yılda Bayraktar TB2 dünyada en çok ülkeye ihraç edilen silahlı insansız hava aracı sistemi oldu.

Yurt dışından sipariş yağan SİHA'ların son taliplisi ise Romanya oldu. Dikkat çeken gelişmeyi Romanya basını duyurdu.

Yaklaşık 300 milyon avroyu bulan bir satın alma olduğu için parlamentonun onayı gerektiği vurgulanan haberde, onay verilmesi halinde iki ülke arasında görüşmelere başlanacağı aktarıldı.

Haberde Bayraktar insansız hava aracının Ukrayna savaşında "efsane" haline geldiği de ifade edildi.

300 milyon dolar değerinde

Bu arada, Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da 18 Bayraktar insansız hava aracının değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğuna, bunun yanında lojistik destek paketi, özel eğitim ve eğitim ekipmanı da alınacağına dikkat çekildi.

Romanya ordusunun modernizasyonunun bir parçası olacak

Savunma Bakanlığı tarafından Romanya Parlamentosuna verilen talep dilekçesinde, Bayraktar TB2 insansız uçak sistemlerinin satın alınmasıyla, NATO savunma planlama sürecinde Romanya'ya verilen yetenek hedeflerinin uygulanmasının amaçlandığı, programın Romanya ordusunun 2040 yılına kadar dönüştürülmesine ilişkin hedeflerine ulaşmasına da katkıda bulunacağı ifade edildi.

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