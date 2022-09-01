Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul'da! Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri

Valencia'nın golcü ismi Maxi Gomez spor basınında Fenerbahçe ile anılırken sürpriz yaşandı. Trabzonspor, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun söylemiyle transferi 'sessiz sedasız' halletti. Uruguaylı futbolcu, bordo-mavili takım ile anlaştı ve bugün İstanbul'a geldi. Yeni transferi karşılayan Ahmet Ağaoğlu'ndan dikkat çekici açıklamalar geldi.

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İspanya'nın Valencia takımında oynayan 26 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'a transferini sonuçlandırmak için Atatürk Havalimanı'na indi. Valencia'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen golcü oyuncuyu, havalimanında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.

"Sessiz sedasız hallettik"

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Ağaoğlu, transferi sessiz sedasız bir şekilde hallettiklerini söyledi.

Fenerbahçe sözleri

Transferin Trabzonspor camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Ağaoğlu, "Transferi sessiz sedasız yaptık. Zaten son 36 ya da 48 saat içinde tamamladık. Hayırlısı olsun. Fenerbahçe ile görüştükleri kısmını ben gerçekten bilmiyorum. Kendimize özel bir sistemimiz var ve onun üzerinden gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"En doğru yol bu"

Ağaoğlu, kulüplerin çıkarları için transferlerin isimlerinin fazla dillendirilmemesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Medyada çıktığı zaman farklı şekilde algılanıyor. Çünkü bir kulüp 5-6 oyuncuyla görüşür ama bir tanesiyle anlaşır. Görüşülen oyuncuların hepsi duyulduğu zaman, ortaya çıkan tablo hoş olmuyor. Neticede bir oyuncu alacaksınız. Onun için en doğru yol bu işlerin sessiz sedasız halledilmesi. Biz de öyle yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Ümraniye maçında oynayacak mı?

Ağaoğlu, oyuncunun yarın Ümraniyespor karşısında oynayıp oynamayacağı yönünde bir soru üzerine, "Bizim görevimiz transferi gerçekleştirip hocaya teslim etmek. Sonrası hocanın bileceği iş." yanıtını verdi.

4 yıllık sözleşme Valencia'ya 3 milyon Euro Ümraniyespor maçı için İstanbul'da olacak kafiledeki takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek olan 27 yaşındaki golcü futbolcu, sonrasında Trabzon'a gidecek. Trabzonspor, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Gomez'in bonservisi için Valencia'ya 3 milyon Euro'yu taksitler halinde ödeyecek.

Maxi Gomez'den ilk sözler: Çok mutluyum

Maxi Gomez ise Türkiye'de bulunmaktan ve Trabzonspor'a imza atmaktan dolayı mutlu olduğunu aktardı. Uruguaylı forvet, daha sonra kendisi için bekleyen araçla alandan ayrıldı. Oyuncu, bugün Fulya Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra sözleşme imzalayacak.

"Bize her yer Trabzon"

Resmi imzayı atmak için yola çıkan Gomez, bordo-mavili taraftarlara da mesaj göndermişti. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Uruguaylı oyuncu, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon" sözlerini söylemişti.