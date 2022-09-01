Bu mucizevi yağları kullandığınızda yüzünüzden adeta kaş ve kirpik fışkıracak!

Kaşlarınız ve kirpikleriniz seyrekleştiyse, gürleştirmek istiyorsanız bu yağlar tam size göre... Evde kaş ve kirpiklerinize bu yağlarla bakım yaparak, farkedilir ölçüde gürleştirebilirsiniz. Bolca vitamin, mineral, yağ asidi ve antioksidan içeren bitkilerden elde edilen bu yağlar sayesinde daha gür ve uzun kirpiklere sahip olabilrsiniz.

Abone ol

Genetik veya farklı sebeplerden dolayı kaş ve kirpiklerinizde dökülmeler meydana gelebilir. Kıl kökleriniz, sağlığını kaybedip güçsüzleşmiş olabilir ve böylelikle dökülmeye yüz tutmuş olabilir. Kaş ve kirpiklerinizin eski sağlığına kavuşmasını, daha uzun ve gür olmasını, daha sağlıklı olmasını istiyorsanız çözüm çok basit... Bu zengin içerikli doğal yağlar sayesinde herkesi kaş ve kirpiklerinize hayran bıracaksınız. Gelecek övgülere şimdiden hazır olun. İşte yüzünüzden adeta kaş ve kirpik fışkırtacak zengin içerikli yağlar...

Hint yağı

Hint yağı, kirpikleri ve kaşları uzatmak için çok kişi tarafından devamlı olarak kullanılan mucizevi bir bileşendir. Saç büyümesini teşvik etmeye ve her bir teli ayrı ayrı besleyip güçlendirmeye de yardımcı olan yağ asitleri ve antioksidanlar açısından içeriği oldukça zengindir. Hint bitkisinin tohumundan elde edilen bu yararlı yağ, ciltteki kan dolaşımını hızlandırır ve kıl köklerini uyararak saç, kaş ve kirpiklerin daha hızlı uzamasını sağlar. Ayrıca hint yağı, kirpik ve kaş serumumuzun en önemli bileşenidir.

Lavanta yağı

Lavanta çiçeğinden elde edilen lavanta yağı, birçok şey için kullanılan, çok yönlü ve güçlü bir bileşendir. Güzel aroması, zihin ve beden üzerinde sakinleştirici, yatıştırıcı bir etki oluşturur. Bu doğal yağı kirpiklerinize uygularken, ince kokusunun sizi sakin ve rahat hissettirdiğini, sizi tatlı bir uyku moduna soktuğunu fark edeceksiniz.

Badem yağı

Badem yağı, vitamin açısından oldukça zengin olan yumuşak bir yağdır. Badem ve fındık yağı, her kirpik türüne nemlendirici etki verir ve kaş ve kirpiklerinizi daha güçlü hale getiren besleyici E Vitamini, kalsiyum ve magnezyumu size sağlar. Badem yağının yaklaşık 6-8 hafta boyunca kullanılmasıyla kirpiklerinizde ve kaşlarınızda fark edilebilir gelişme rahatlıkla görebilirisiniz.

Argan yağı

Argan Yağı, 'sıvı altın' olarak da bilinen ve Fas'tan gelen oldukça lüks bir yağdır. Bu çok sevilen ve çokça kullanılan yağ, cilde ve saça birçok faydası ile çoğu kişi tarafından bilinir. Argan yağı, kirpiklerinizi büyütmek ve güçlendirmek için olağanüstü yüksek seviyede E vitamini, antioksidanlar ve yağ asitleri içerdiğinden kirpik rutininizin bir olmazsa olmazı haline gelecek.