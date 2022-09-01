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Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu! 1 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu! 1 asker şehit düştü

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, EYP patlaması sonucu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde kahreden haber geldi. 1 askerimiz teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün acı haberini Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, kahraman silah arkadaşımız Hv.Svn. Asb.Kd.Çvş. Okan METEÖZ, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

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