Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan sosyal medyadan böyle duyurdu! O haberi sevenlerini ağlattı

Akciğer kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu Billur Kalkavan, sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sevenleriyle paylaştı. Her gün daha iyiye gittiğini belirten Kalkavan, "Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, kafamdan saç bile çıkıyor" dedi. İşte ünlü oyuncunun sevenlerini ağlatan o açıklaması...

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Yaklaşık dört aydır kanser ile mücadele eden usta oyuncu Billur Kalkavan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgiler vermeye devam ediyor.

"Kafamdan saç bile çıkıyor"

59 yaşındaki Billur Kalkavan sosyal medya hesabı Instagram'da son olarak yayınladığı videoda çok iyi olduğunu, her gün daha iyiye gittiğini belirtirken, "Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi. Onun için merakta kalmayın" dedi.

"Yakın zamanda yayında olacağız"

Kanser tedavisinin devam ettiğini belirten Billur Kalkavan bu ayki Billur TV çekimlerinin biraz gecikeceğini de açıkladı. Bir süre daha hastanede kalmasının gerektiğini söyleyen Kalkavan, "Biraz daha hastanede kalmam gerekiyor. Onun için beni affedin. Ayın 3 gibi çekeceğiz yani en yakın zamanda yayında olacağız. Sizleri çok seviyorum, güzel enerjilerinizi almaya devam ediyorum. Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiyor. Çok çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kötü haberi Hamdi Alkan duyurmuştu

Billur Kalkavan'ın kanser tedavisini gördüğünü ünlü yönetmen Hamdi Alkan duyurmuştu. Alkan sosyal medyada yaptığı paylaşımda Billur Kalkavan'a acil şifalar dilerken "Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım" sözleri ile usta oyuncuya destek vermişti.

Billur Kalkavan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Gördüğü kanser tedavisi ile gündeme gelen 59 yıl yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan sosyal medyada son durumu ile ilgili bilgiler vermeye devam ediyor. Takipçileri ise internette Billur Kalkavan ile ilgili bilgileri araştırmaya devam ediyor. Peki Billur Kalkavan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Billur Kalkavan hakkında derlediğimiz öne çıkan bilgiler...





*Billur Kalkavan 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Nuyan Kalkavan, babası armatör Nazım Kalkavan'dır.

*Oyunculuk kariyerine 7 yaşında başlayan Kalkavan, Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırmıştır.

*Lise eğitimini Amerika'da tamamlamış ayrıca UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri de almıştır.

Billur Kalkan'ın rol aldığı filmleri

1969Ayrı Dünyalar

1978SultanAslı

1993Mavi Sürgün

1995Gece Otostopçusu

2000Ölüm Peşimizde

2008Kraliçe Fabrika'da

2008Mezuniyet

2015Çarşı Pazar

2017 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

Billur Kalkan'ın oynadığı diziler

1992Aşık Oldum

1994Sonradan Görmeler

1996 Tatlı Kaçıklar

1996Şahin

1997Böyle mi Olacaktı

1998Eyvah Babam

2000Eyvah Kızım Büyüdü

2002Azad

2002Reyting Hamdi

2003Patron Kim?

2004Metro Palas

2005 Ihlamurlar Altında

2008Bir Avuç Huzur

2008Servet Avcısı

2012Acayip Hikayeler

2012 Trophy Türk