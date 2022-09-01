Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan sosyal medyadan böyle duyurdu! O haberi sevenlerini ağlattı
Akciğer kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu Billur Kalkavan, sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sevenleriyle paylaştı. Her gün daha iyiye gittiğini belirten Kalkavan, "Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, kafamdan saç bile çıkıyor" dedi. İşte ünlü oyuncunun sevenlerini ağlatan o açıklaması...Abone ol
Yaklaşık dört aydır kanser ile mücadele eden usta oyuncu Billur Kalkavan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgiler vermeye devam ediyor.
"Kafamdan saç bile çıkıyor"
59 yaşındaki Billur Kalkavan sosyal medya hesabı Instagram'da son olarak yayınladığı videoda çok iyi olduğunu, her gün daha iyiye gittiğini belirtirken, "Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi. Onun için merakta kalmayın" dedi.
"Yakın zamanda yayında olacağız"
Kanser tedavisinin devam ettiğini belirten Billur Kalkavan bu ayki Billur TV çekimlerinin biraz gecikeceğini de açıkladı. Bir süre daha hastanede kalmasının gerektiğini söyleyen Kalkavan, "Biraz daha hastanede kalmam gerekiyor. Onun için beni affedin. Ayın 3 gibi çekeceğiz yani en yakın zamanda yayında olacağız. Sizleri çok seviyorum, güzel enerjilerinizi almaya devam ediyorum. Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiyor. Çok çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Kötü haberi Hamdi Alkan duyurmuştu
Billur Kalkavan'ın kanser tedavisini gördüğünü ünlü yönetmen Hamdi Alkan duyurmuştu. Alkan sosyal medyada yaptığı paylaşımda Billur Kalkavan'a acil şifalar dilerken "Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım" sözleri ile usta oyuncuya destek vermişti.
Billur Kalkavan kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Gördüğü kanser tedavisi ile gündeme gelen 59 yıl yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan sosyal medyada son durumu ile ilgili bilgiler vermeye devam ediyor. Takipçileri ise internette Billur Kalkavan ile ilgili bilgileri araştırmaya devam ediyor. Peki Billur Kalkavan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Billur Kalkavan hakkında derlediğimiz öne çıkan bilgiler...
*Billur Kalkavan 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Nuyan Kalkavan, babası armatör Nazım Kalkavan'dır.
*Oyunculuk kariyerine 7 yaşında başlayan Kalkavan, Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırmıştır.
*Lise eğitimini Amerika'da tamamlamış ayrıca UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri de almıştır.
Billur Kalkan'ın rol aldığı filmleri
1969Ayrı Dünyalar
1978SultanAslı
1993Mavi Sürgün
1995Gece Otostopçusu
2000Ölüm Peşimizde
2008Kraliçe Fabrika'da
2008Mezuniyet
2015Çarşı Pazar
2017 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn
Billur Kalkan'ın oynadığı diziler
1992Aşık Oldum
1994Sonradan Görmeler
1996 Tatlı Kaçıklar
1996Şahin
1997Böyle mi Olacaktı
1998Eyvah Babam
2000Eyvah Kızım Büyüdü
2002Azad
2002Reyting Hamdi
2003Patron Kim?
2004Metro Palas
2005 Ihlamurlar Altında
2008Bir Avuç Huzur
2008Servet Avcısı
2012Acayip Hikayeler
2012 Trophy Türk