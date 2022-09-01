MHP olağanüstü toplandı! Devlet Bahçeli birazdan açıklama yapacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurullarını toplantıya çağırdı. MHP'den, "Toplantı sonrası Devlet Bahçeli açıklama yapacak" bilgisi geldi...

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MHP'de olağanüstü toplantı hareketliliği yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantılarına başkanlık ediyor.

Saat 15.00'te başlayan disiplin kurulları toplantısıyla ilgili disiplin kurulu üyelerine ve gazetecilere gönderilen mesajda, "Toplantı sonunda sayın Genel Başkanımız tarafından basın açıklaması gerçekleştirilecektir" denildi. Bahçeli'nin açıklaması bekleniyor.

Üyelere ve basın mensuplarına atılan mesaj ise şu şekilde: