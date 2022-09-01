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4 gün önce evlenmişti! Haberi alan ailesi kahroldu

4 gün önce evlenmişti! Haberi alan ailesi kahroldu

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde 4 gün önce evlenen genç kadın girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

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 4 gün önce evlenen Fatma (21) ile Enes Taşdemir (23) çifti ve yakınları, tatil için Sakarya'dan Babalı'ya geldi. Burada denize giren çift dalgalara kapıldı. Olayı gören çiftin akrabası Mithat Acar (44) da onları kurtarmak isterken dalgalara kapıldı. Kısa bir süre sonra denizde çırpınırken görülen 3 kişi, çevredekilerin ve cankurtaranların yardımıyla denizden çıkarıldı.

Müdahale sonrası Mithat Acar kurtarılamazken, hayati tehlikesi olan Fatma ve eşi Enes Taşdemir ise hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fatma Taşdemir de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Enes Taşdemir'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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