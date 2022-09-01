Afgan ev sahibinin evden çıkarttığı Gültekin Uysal'ı eleştiren Ümit Özdağ'a yanıt: Darbecinin çocuğu

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afgan ev sahibinin ‘Afganistan’dan akrabam gelecek' diyerek kendisini evden çıkartmasıyla ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın eleştirilerine yanıt verdi. 27 Mayıs darbesinde aktif rol alan Özdağ'ın subay babasını hatırlatan Uysal, "Öncelikle ‘bir darbecinin çocuğu’ olarak Demokrat Parti’nin çocukluktan itibaren sizin ruhunuzda açtığı yarayı anlayabiliyorum" dedi.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın İstanbul'da oturduğu evin sahibi, Afgan uyruklu kişi “Afganistan'dan akrabalarım gelecek” diyerek, evin boşaltılmasını istedi.

Yüzde 25 zammı az bulan ev sahibi Uysal'ın evden çıkmasını istedi. “Afganistan'dan akrabalarım gelecek, ev bizim aileye lazım” dedi.

DP lideri Uysal, bu gerekçeyi inandırıcı bulmasa da itiraz etmedi, aynı sitede başka bir kiralık daire tuttu.

"Konu ile ilgilenmezsen, Afgan’dan ev kiralarsan çıkarırlar"

Uysal'ın başına gelen bu ilginç durum iki parti liderini karşı karşıya getirdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sosyal medya hesabında "DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Afgan ev sahibi, "Afganistan’dan akrabam gelecek" diyerek evden çıkartmış. Konu ile ilgilenmezsen, Afgan’dan ev kiralarsan çıkarırlar. Yarın yurdumuzdan da çıkarmaya çalışacaklar!" ifadelerine yer verildi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, kendisini hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a cevap verdi.

Uysal'dan cevap

Özdağ’ın söylemlerine karşı bir açıklama yapan Uysal, şunları kaydetti:

“Sayın Özdağ, umarım ‘sahte kabadayılık’ için İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp Demokrat Parti’yi hedef almamışsınızdır. Öncelikle ‘bir darbecinin çocuğu’ olarak Demokrat Parti’nin çocukluktan itibaren sizin ruhunuzda açtığı yarayı anlayabiliyorum. Ayrıca sizin partiniz peydah olmadan ‘Suriyeli Sığınmacılar/Geçici Koruma Statüsündekiler’ meselesinde Demokrat Parti olarak Türk siyasetinde ilk defa bir ‘Göç Politikaları Başkanlığı’nı oluşturduğumuzu ve bu mesele ile ilgili yine ilk defa siyasi/toplumsal farkındalığı artırmak için faaliyet yürüten Sayın İlay Aksoy’un ilgili Genel Başkan Yardımcısı olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Tüm bu söz, politika ve faaliyetlerimiz ortadayken sataşmanızı anlıyorum. Son söz olarak, sizin yerinizde olsam Demokrat Parti mevzu bahis olunca boynumu büker mahcubiyet içerisinde, sessizce kenarda görmesinler diye otururum.”

Uysal'ın yanıtına Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Özdağ yaptığı son paylaşımda Uysal'ı terbiyesizlikle suçladı.

Gültekin Uysal'n tepki gösterdiği Ümit Özdağ'ın darbeci babası merak konusu oldu. Özdağ, 5 yıl önce katıldığı Habertürk televizyonunda Kübra Par'ın sunduğu programda babası gündeme gelmişti.

Kübra Par, Ümit Özdağ'a babasının Adnan Menderes ve iki bakanının idam edildiği 27 Mayıs darbesini gerçekleştiren cuntanın içinde yer aldığını hatırlatarak, "Babanız Muzaffer Özdağ, 27 Mayıs darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi’ndeki isimlerden biriydi. Bir darbecinin oğlu olmak nasıl bir duygu? Babanızı darbeci olarak görüyor musunuz?” diye sordu.

"Babamla hep gurur duydum"

Özdağ, programa yeni kurulacak bir partiyi konuşmaya geldiğini belirterek, "Bugün beni buraya davet ederken Yeni Parti’yi konuşacağımızı söylediniz. Yeni Parti ile ilgili bir programın böyle kişisel bir soruyla bitmesini arzu etmezdim. Ben babamla hep gurur duydum. Babam gerçekten çok iyi bir Türk subayıydı. 27 Mayıs’ı doğru bulduğu için o sürecin içerisinde yer aldı” şeklinde sitemde bulunmuştu.

Pişmanlık duymamış

Kürba Par'ın, "Menderes'in idam edilmesinden, darbe yapmasından hiç pişmanlık duydu mu babanız?" şeklindeki bir başka sorusu üzerine ise Özdağ'ın "Hayır" demesi dikkat çekti.

Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ kimdir?

Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ, Başbakan Adnan Menderes ile iki arkadaşının idamına neden olan 27 Mayıs askeri darbesine fiilen katılmıştı. Harp Okulu'nu, Harp Akademisi'ni ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Müzaffer Özdağ 27 Mayıs 1960 Darbesine Kurmay Yüzbaşı olarak katılmıştı.