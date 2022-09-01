0'dan 100'e 3 saniyede çıkıyor yüzde İTÜ'lü öğrenciler 100 elektrikli araç geliştirdi

Aracın şasi üretiminin Baykar'da gerçekleştirildiğini dile getiren Baykal, şunları kaydetti:

"Bu üretimi yaparken, herhangi bir havacılık standardı adımını atlamadan kitabına uygun şekilde yaptık. Aracımız elektrikli bir Formula Student aracı. Bu anlamda ülkemizde Formula Student aracı, hibrit monokok şasiye sahip şekilde üretilmiş oldu. 330 nivtonmetre tork üretebiliyor. Aktarma oranıyla beraber tekerlere bin nivtonmetre tork aktarmış oluyoruz. 0'dan 100 kilometreye 3 saniyede çıkabiliyor. Teorik olarak maksimim hızı saatte 247 kilometre civarında. "