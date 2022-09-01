İnstagram gücünü gösterdi! Yeni özelliği herkesin gözlerinden kalpler çıkaracak

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, üzerinde çalıştığı yeni güncelleme ile tüm kullanıcıların beğenisini kazanacak.

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Sosyal medya platformlar Instagram ve Twitter başta olmak üzere bazı platformlar, kullanıcılara ana sayfada gördükleri içerikler için bellli başlı müdahale imkanı sunuyordu. Instagram, timeline (zaman çizelgesi) olarak nitelendirilen sayfanın özelleştirilebilir hale geleceğini kullanıcılara duyurdu.

Akış gönderileri özelleştirilebilecek

Instagram’da en çok takipçisi olan kişilerden biri olan Kylie Jenner, Instagram’ın eski akış algoritmasına dönmesi için bir bulunmuştu. Birçok ünlünün benzer sorunlara değinmesi sebebiyle Instagram çalışmalarını bu yönde hızlandırdı. Analistler, Instagram’ın TikTok benzeri akış algoritma üzerinde çalıştığını söylüyor.

'İlgilenmiyorum' seçeneği

Şirket, kullanıcıların keşfet sayfasında birden fazla gönderiyi “ilgilenmiyorum” olarak işaretleyebileceğinin müjdesini verdi. Kullanıcılar, bu sayede kısa sürede keşfet içeriklerini isteklerine göre dizayn edebilecek.

Instagram’ın ana sayfa ve keşfet sayfalarını düzenleme konusundaki en büyük adımlarından bir diğeri ise filtreleme özelliği olacak. Kullanıcıların kişisel hesaplarındaki bir listeye ekledikleri belirli kelimeler, ifadeler, emojiler, başlıklar ve etiketler ile önerilen içeriği gizlemesini sağlayan özellik şu sıralar test ediliyor.

Ne zaman kullanıma sunulacak?

Favoriler olarak adlandırılan yeni sekme, beğendiğiniz türdeki içerikleri listelemenize yardımcı olacak. Bunun yanı sıra Instagram, takip ettiğiniz kullanıcıların gönderilerini kronolojik bir sıra ile görmenize imkan sağlayacak. Kronolojik gönderi listeleme özelliğinin Instagram’ın eski algoritmasıyla benzer şekilde çalışacağı düşünülüyor.

Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram'da önerilen gönderileri erteleme özelliği de bulunuyor ve kullanıcıların istenmeyen içeriklere 30 gün ara vermelerine imkan sağlıyor. Kullanıcıları heyecanlandıran bu yeni özelliğin yakında tüm kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.

İnstagram hesap silme nasıl yapılır

Instagram hesabınızı silmek için önce hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra profilim sekmesine tıklayın. Kullanıcı adınızın yanında yer alan “Ayarlar” butonuna tıklayınız.

Karşınıza gelen ekranda sol üstte yer alan profili düzenle seçeneğini seçin ve sayfanın sonunda yer alan hesap silme sekmesine tıklayarak hesap silme nedeninizi belirttikten sonra şifrenizi girip, ‘hesabı kalıcı olarak sil’ seçeneğine tıklayın.

Bu adamları uyguladığınız takdirde Instagram hesabınız, kalıcı olarak kapatılmış olacak.

Eğer Instagram hesabınızı kapattıktan sonra yeniden aktif hale getirmek istiyorsanız son kullandığınız şifre ile aradan 3 ay geçmeden hesabınıza yeniden giriş yapmanız gerekiyor.