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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Üç yılda üretti, özelliğiyle hayat kurtarıcı! 3 dakika önceden haber veriyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üç yılda üretti, özelliğiyle hayat kurtarıcı! 3 dakika önceden haber veriyor

Iraklı mühendis, üç yıllık çalışma sonucu insanlığa büyük katkısı olabilecek bir sensör geliştirdi. TEKNOFES Karadeniz'de sergilenen sensörün, depremi 3 dakika önceden haber verebildiği ifade edildi.

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Başkent Bağdat'ta yaşayan ve 2018'de deprem sensörü geliştirmek için çalışmalarına başlayan Vahhab, 3 yıllık çalışma sonucunda depremi 3 dakika önce haber veren cihaz geliştirdi.

Geliştirildiği ülkede birçok yarışmaya katılan ve dereceler alan deprem sensörü, Irak dışında ilk kez Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Vahhab, farklı ülkelerde farklı zamanlarda yaşanan depremlerde pek çok insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

"Prototipi sürekli üzerinde çalışarak geliştiriyoruz"

Depremin saniyeler öncesinden haber verilmesinin insan hayatı için çok önemli olduğuna dikkati çeken Vahhab, "Deprem sensörünün prototipini TEKNOFEST'e getirdik. Sensörü geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Prototipi sürekli üzerinde çalışarak geliştiriyoruz. Depremden 3 dakika önce alarm vermesi çok önemli." dedi.

"Her binanın içinde bir alana yerleştirilebilir"

Vahhab, deprem öncesinde insanların haberdar olmasının binlerce hayat kurtarabileceğinin altını çizerek "Deprem sensörümüz küçük bir cihaz olması nedeniyle her binanın içinde belli bir alana yerleştirilebilir. Bu şekilde binada yaşayan insanlar depremden dakikalar öncesinden haberdar olup evlerini boşaltabilir." ifadesini kullandı.

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