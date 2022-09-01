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Ev hapsi kaldırıldı mı? Hakimlikten flaş 'Gülşen' kararı

Ev hapsi kaldırıldı mı? Hakimlikten flaş 'Gülşen' kararı

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebi reddedildi.

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Nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve adli kontrol tedbirlerinden "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilen Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, dün İstanbul Adliyesi'ne gelerek müvekkili hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için talepte bulundu.

Talebi değerlendiren Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartlı adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebini reddetti.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.

Çolakoğlu’nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözleri:

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