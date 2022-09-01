Aydın'ı sarsan cinayet! Nejla'yı 2 aylık kocası öldürdü! Gizlediler... Sözleri isyan ettirdi
AYDIN'da 2 ay önce evlenen Nejla boğazı kesilerek öldürüldü. İddiaya göre kocanın hali, Nejla'nın ailesinden gizlendi. Canice katledilen genç kadınının annesi feryat etti. Öte yandan adliyeye sevk edilen katil kocanın rahat tavırlarla söylediği sözler isyan ettirdi.
Edinilen bilgiye göre, anne babası ayrı yaşayan 32 yaşındaki Nejla Alp, Aydın Koçarlı ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki M.A. ile 2 ay önce dünya evine girdi.
26 Haziran günü dünya evine giren ve Aydoğdu soy ismini alan Nejla, henüz elinin gelin kınası çıkmadan korkunç bir cinayete kurban gitti.
'Gizlendi' iddiası... 2 aylık karısının boğazını kesti!
Kısa sürdüğü belirtilen nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği belirtilen damat M.A., Koçarlı İlçesi’ne bağlı Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde çıkardığı 2 aylık karısını burada boğazını keserek öldürdü.
Bağ evinden yükselen bağırışlara karşı çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri Nejla Aydoğu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.