Acun Ilıcalı genç kalmak uğruna bakın ne yaptı! Son hali Kuşum Aydın'a benzetildi "yok artık"

Geçtiğimiz pazar günü Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğün törenine katılarak nikah şahitliği yapan Acun Ilıcalı'nın yüzündeki değişiklik sosyal medyada gündem olurken "estetik mi yaptırdı?" sorusunu akıllara getirdi. Türkiye'nin en popüler insanlarından biri olan televizyon patronu Ilıcalı'nın son halini görenler ise Kuşum Aydın'a benzetti. İşte Acun Ilıcalı'nın sosyal medyanın diline düşen o görüntüsü...

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Daha önce estetik yaptırdı iddiaları ile gündeme gelen TV8 televizyon kanalının sahibi Acun Ilıcalı yeniden ""estetik mi yaptırdı?" iddialarıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta sonu Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğününe sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile katıldı. Başarılı televizyoncunun yüzündeki şişkinlikler dikkatlerden ise kaçmadı.

Acun Ilıcalı, Kuşum Aydın'a benzetildi

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çiftini mutlu gününde yalnız bırakmayan Acun Ilıcalı düğüne genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile katıldı. Nikah şahidi olduğu düğünde görüntülenen Ilıcalı'nın yüzündeki değişim sosyal medyanın gündemine oturdu. Yüzündeki şişkinliği ve değişikliği fark eden sosyal medya kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı Kuşum Aydın'a benzeterek; "Acun bu hal ne Kuşum Aydın sandım" yorumlarında bulundu. Başarılı ismin Estetik mi yaptırdı? iddiaları yeniden ortaya atıldı.

İşte Acun Ilıcalı'nın sosyal medyanın diline düşen o görüntüsü;

"Kadınlarda daha güzel duruyor"

TV8 televizyon kanalı ve Hull City AFC futbol takımının patronu olan Acun Ilıcalı daha önce de estetik iddiaları ile gündeme gelmişti. Başarılı televizyoncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Herkes arpacık olduğunu sandı ama sadece küçük bir kitleydi. Onu aldırmak durumunda kaldım. Bu da bir operasyon gerektiriyordu. Kesip tekrardan diktiler" dedi. Estetik yaptırmayı kesinlikle düşünmediğini ifade eden Ilıcalı ayrıca abartı olmadığı sürece de kadınlarda daha güzel duruyor demişti.

Hayalini gerçekleştirdi

Muhabirlikten gelerek, radikal bir karar ile TV8'i satın alan Acun Ilıcalı, televizyon ekranlarında yakaladığı başarının ardından hayali olan futbol takımını satın aldı. Her seferinde hayalinin bir futbol takımı satın almak olduğunu dile getiren ünlü televizyoncu bu hayalini, İngiltere'de Championship liginde mücadele eden Hull City futbol takımını satın alarak gerçekleştirdi.

Ayça Çağla Altunkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile aşk yaşayan genç güzel Ayça Çağla Altunkaya sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Oğuzhan Koç, Demet Özdemir çiftinin düğününe sevgilisini Acun Ilıcalı ile katılan ve utangaç tavırlarıyla dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya hakkında bilgiler araştırılmaya devam ediliyor. İşte Ayça Çağla Altunkaya ile ilgili öne çıkan bilgiler...

*Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, 1999 yılında Yalova'da dünyaya geldi ve şuan 23 yaşındadır.

*Lisans eğitimini Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik bölümünde tamamladı.

*Daha önce Survivor'ın çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde görüntülenen Çağla Ayça Altunkaya'ın , 31 Aralık 2020 günü yayınlanan 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümünün ardından çekilen fotoğraf karesinde yer alması dikkatlerden kaçmamıştı. İkili, Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafla beraberliklerini ilan etti.