BIST 3.156
DOLAR 18,21
EURO 18,16
ALTIN 990,15
HABER /  GÜNCEL

Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 21 şüpheliye iddianame

Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 21 şüpheliye iddianame

Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında, 4 yıldan 25'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Abone ol

Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından 4 yıldan 25'er yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları Ömer E. ile Haydar B'nin de aralarında olduğu 21 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

Şüphelilerin toplamda 21 eylemlerinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, söz konusu eylemlerin tamamından haberdar olan ve işlenen suçları yöneten kişinin örgüt lideri sıfatıyla Haydar B. olduğu, Melih M, Seval K. ve Ferhat İ'nin ise örgüt yöneticisi sıfatında bulundukları kaydedildi.

Şüpheliler Ahmet Ö, Ufuk Y, Ahmet Z. İ, Muzaffer A, Tuncel Ö, Muharrem D. ve Haki D'nin "örgüt üyesi" sıfatında oldukları anlatılan iddianamede, Yılmaz C. ve Ömer E'nin de "yardım eden" konumunda bulundukları belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin usulsüz işlemleri sonucunda elde ettikleri maddi menfaati kendi aralarında paylaştıkları anlatılarak, bununla ilgili bazı telefon görüşmelerin tape kayıtlarına yer verildi.

Şüpheli Tuncel Ö'nün hesabına Maltepe Belediyesi açıklaması ile 20 bin lira gönderildiğinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Konuya ilişkin parayı gönderen bilgi sahibi sıfatıyla beyanı alınan M.N.H, şirketlerin ait binanın önünde bulunan 40 metrekare civarındaki otoparkı belediyeden kiraladıklarını, sonraki süreçte belediyeden aranarak görüşmek üzere belediyeye davet edildiğini, kendisine aş evi için bağış topladıklarını ve kendilerinden de yardım ricasında bulunduklarını ve şahısların ısrarı sonrası 20 bin lira parayı yatırdığını beyan etmiştir. "

İddianamede, suç örgütü yöneticisi Ferhat İ'nin zabıta karakoluna giderek, örgüt üyesi zabıta personeline "borç" adı altında "rüşvet" suçuna konu parayı dağıttığı anlatıldı.

Ceza istemleri

İddianamede, şüpheliler Ferhat İ, Seval K. ve Tuncel Ö, hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından 11'er yıldan 25'er yıla kadar, Haydar B'nin de "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" suçlardan 8 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüpheliler Ahmet Ö, Ahmet Z. İ, Haki D, Melih M, Muharrem D, Muzaffer A. ve Ufuk Y, hakkında "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüpheliler Bahattin T, Deniz E, Hasan Ş, Murat Ö, Kamber H, Ulaş G, Memet H. ve Nihat B'nin de "rüşvet" suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamede, ayrıca şüpheliler Ömer E. ve Yılmaz C'nin "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "rüşvet" suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ev hapsi kaldırıldı mı? Hakimlikten flaş 'Gülşen' kararı
Ev hapsi kaldırıldı mı? Hakimlikten flaş 'Gülşen' kararı
İzmir'de Menemen Belediye Başkan Yardımcısına saldırı! 2 kişi gözaltına alındı
İzmir'de Menemen Belediye Başkan Yardımcısına saldırı! 2 kişi gözaltına alındı
Acun Ilıcalı genç kalmak uğruna bakın ne yaptı! Son hali Kuşum Aydın'a benzetildi "yok artık"
Acun Ilıcalı genç kalmak uğruna bakın ne yaptı! Son hali Kuşum Aydın'a benzetildi "yok artık"
Her durumda öne çıkmaya çalışan burçlar hangileridir? 2 dakika ilgi görmezlerse deliriyorlar
Her durumda öne çıkmaya çalışan burçlar hangileridir? 2 dakika ilgi görmezlerse deliriyorlar
Bahçeli'den 'KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek diyen Kılıçdaroğlu'na tepki
Bahçeli'den 'KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek diyen Kılıçdaroğlu'na tepki
Üç yılda üretti, özelliğiyle hayat kurtarıcı! 3 dakika önceden haber veriyor
Üç yılda üretti, özelliğiyle hayat kurtarıcı! 3 dakika önceden haber veriyor
İnstagram gücünü gösterdi! Yeni özelliği herkesin gözlerinden kalpler çıkaracak
İnstagram gücünü gösterdi! Yeni özelliği herkesin gözlerinden kalpler çıkaracak
Manisa'da orman yangını çıktı! Helikopterler, uçaklar hepsi bölgede...
Manisa'da orman yangını çıktı! Helikopterler, uçaklar hepsi bölgede...
Afgan ev sahibinin evden çıkarttığı Gültekin Uysal'ı eleştiren Ümit Özdağ'a yanıt: Darbecinin çocuğu
Afgan ev sahibinin evden çıkarttığı Gültekin Uysal'ı eleştiren Ümit Özdağ'a yanıt: Darbecinin çocuğu
Hazal kaya paylaşımıyla kötü haberi duyurdu! "Ayağa bile kalkamıyorum" dedi korkuttu
Hazal kaya paylaşımıyla kötü haberi duyurdu! "Ayağa bile kalkamıyorum" dedi korkuttu