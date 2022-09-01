BIST 3.156
DOLAR 18,21
EURO 18,16
ALTIN 990,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da aynı şantiye aynı olay! 1 iş makinesi su altında kaldı

İstanbul'da aynı şantiye aynı olay! 1 iş makinesi su altında kaldı

Temmuz ayında yağışlar sebebiyle su basan ve 11 harfiyat kamyonu ile 4 iş makinesinin sular altında kaldığı İstanbul'daki şantiyeyi yine su bastı.

Abone ol

İstanbul’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede trafik durma noktasına gelirken Bağcılar da sağanak yağıştan etkilendi. Yollar göle dönerken yağıştan en çok etkilenen yine aynı şantiye oldu.

Temmuz ayında da aynı olay yaşanmıştı

Temmuz ayında yağış nedeniyle 11 hafriyat kamyonunun ve 4 iş makinesinin sular altında kaldığı şantiye yine suya gömüldü. Sular altına kalan vinç ve şantiye sahası havadan görüntülendi.

Çekilen görüntülerde zararın büyüklüğü gözler önüne serildi. O anlarda çalışan işçiler kendilerini zor kurtarırken 1 vinç sular altında kaldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken inşaatta kullanılan birçok malzeme ve 1 vinçte maddi maddi zarar meydana geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aralarındaki sular durulmuyor! Ece Erken bu defa Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle davalık oldu
Aralarındaki sular durulmuyor! Ece Erken bu defa Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle davalık oldu
Mehmet Ali Erbil'den flaş Çarkıfelek itirafı: Kimseyle sevgili olmamış bakın nedenmiş!
Mehmet Ali Erbil'den flaş Çarkıfelek itirafı: Kimseyle sevgili olmamış bakın nedenmiş!
Mutluluk hissiniz hemen geçiyorsa bu adımları harfiyen uygulayın
Mutluluk hissiniz hemen geçiyorsa bu adımları harfiyen uygulayın
Acun'un takımı Hull City Hatayspor'dan futbolcu transfer etti
Acun'un takımı Hull City Hatayspor'dan futbolcu transfer etti
Ev hapsi kaldırıldı mı? Hakimlikten flaş 'Gülşen' kararı
Ev hapsi kaldırıldı mı? Hakimlikten flaş 'Gülşen' kararı
İzmir'de Menemen Belediye Başkan Yardımcısına saldırı! 2 kişi gözaltına alındı
İzmir'de Menemen Belediye Başkan Yardımcısına saldırı! 2 kişi gözaltına alındı
"AK Parti bu değildir" diyen Bület Arınç'tan yolsuzluk çıkışı: İktidarı zırh edinenler adalete teslim edilmeli
"AK Parti bu değildir" diyen Bület Arınç'tan yolsuzluk çıkışı: İktidarı zırh edinenler adalete teslim edilmeli
Acun Ilıcalı genç kalmak uğruna bakın ne yaptı! Son hali Kuşum Aydın'a benzetildi "yok artık"
Acun Ilıcalı genç kalmak uğruna bakın ne yaptı! Son hali Kuşum Aydın'a benzetildi "yok artık"
Her durumda öne çıkmaya çalışan burçlar hangileridir? 2 dakika ilgi görmezlerse deliriyorlar
Her durumda öne çıkmaya çalışan burçlar hangileridir? 2 dakika ilgi görmezlerse deliriyorlar
Kirasını ödeyemeyen taksiciden takdire şayan hareket: ATM haznesinde 6 bin lira buldu ben haram para yemem dedi ve...
Kirasını ödeyemeyen taksiciden takdire şayan hareket: ATM haznesinde 6 bin lira buldu ben haram para yemem dedi ve...