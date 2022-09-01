İstanbul'da aynı şantiye aynı olay! 1 iş makinesi su altında kaldı

Temmuz ayında yağışlar sebebiyle su basan ve 11 harfiyat kamyonu ile 4 iş makinesinin sular altında kaldığı İstanbul'daki şantiyeyi yine su bastı.

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İstanbul’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede trafik durma noktasına gelirken Bağcılar da sağanak yağıştan etkilendi. Yollar göle dönerken yağıştan en çok etkilenen yine aynı şantiye oldu.

Temmuz ayında da aynı olay yaşanmıştı

Temmuz ayında yağış nedeniyle 11 hafriyat kamyonunun ve 4 iş makinesinin sular altında kaldığı şantiye yine suya gömüldü. Sular altına kalan vinç ve şantiye sahası havadan görüntülendi.

Çekilen görüntülerde zararın büyüklüğü gözler önüne serildi. O anlarda çalışan işçiler kendilerini zor kurtarırken 1 vinç sular altında kaldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken inşaatta kullanılan birçok malzeme ve 1 vinçte maddi maddi zarar meydana geldi.