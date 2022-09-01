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Trabzonspor'dan bir transfer daha: Umut Bozok!

Trabzonspor'dan bir transfer daha: Umut Bozok!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda da zirveye oynamak için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Peş peşe yıldız transferleri açıklayan bordo-mavililer'de son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Umut Bozok kadroya katıldı.

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Süper Lig 'de geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa forması altında gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un yeni adresi resmen Trabzonspor oldu.

Bordo Mavili ekip transferi resmen açıkladı

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sanatını artık Trabzonspor’da icra edecek. Ailemize hoş geldin Umut Bozok!" ifadelerine yer verildi.

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