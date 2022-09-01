Bu yöntemle eviniz pırıl pırıl olacak! Hem kolay hem hijyenik

Başta kadınlar olmak üzere birçok kişi ev temizliği yaparken farklı alternatifler ve seçenekler kullanıyor. Bu seçeneklerden bir tanesi de evde kendi imkanlarınızla yapabileceğiniz lavantalı temizleyici.

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Ev temizliği yaparken genellikle çamaşır suyu, deterjanlar veya ara ara sirke kullanılabiliyor. Bu tür temizlik ürünleri evinizi temizlese de bazı durumlarda farklı konularda zararlı olabiliyor. Ancak evde olan malzemelerle yapabileceğiniz bir lavantalı temizleyici ile evinizi pırıl pırıl yapabilirsiniz.

Sabun köpüğü; lavabolar, musluklar ve tahtalarda çizgilere ve izlere neden olabilen ince bir tabaka olarak biliniyor. Sabunun içerisindeki bileşenler, sudaki minerallerle etkileşime girdiğinde ve yüzeylere yapıştığında izler ortaya çıkar. Özellikle parlak yüzeylerde, minerallerin daha yaygın olduğu sert sularda bulunan alanlarda fark edilebilir.

Hem mutfakta hem de banyoda kullanabilirsiniz

Sabun köpüğünün oluşmasına ve sertleşmesine izin verdiğiniz takdirde, temizlenmesi daha da zor bir hale gelebilir. Basit ve doğal malzemelerle hazırlanan lavantalı temizleyici, ev kadınlarının kolaylıkla uygulayabileceği bir temizleme yöntemi. Bu temizleyiciyi hem mutfağınızda hem de banyonuzda gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Uzmanlar bu doğal temizleyicinin, mutfakta ve banyodaki lavaboları, ve küvet üzerinde kullanmak için oldukça etkili olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra pllastik, seramik ve paslanmaz çelik üzerinde kullanımı oldukça güvenli bir yöntem. Bu ev yapımı mutfak temizleyicisi isteğe göre kokulu veya kokusuz şekilde yapılabilir. Uzmanlar, bu konu ile ilgili koku olarak lavantayı öneriyor.

Nasıl uygulanır?

Malzemeler:

200 gr kabartma tozu

Organik sıvı sabun

Küçük bir avuç kuru lavanta çiçeği

6 ila 10 damla lavanta esansiyel yağı

Uygulama adımları

İlk olarak kabartma tozu ve kastil sabunu iyice karıştırın. Kastilya sabunu için herhangi bir ölçüm yoktur. İstediğiniz gibi gibi ayarlayabilirsiniz. Ancak karışımı macun bir kıvama getirmek için ölçüyü orantılı ayarlamanız gerekiyor. Sonrasında lavanta ve kullanılıyorsa esansiyel yağı ekleyin. Bu karışımı güzelce karıştırın ve cam bir kavanoza dökün.

Yeniden kullanılabilir bir sünger veya pamuklu beze biraz krem temizleyici dökün. yuvarlak hareketlerle, temizleyiciyi, alan tamamen kaplanana kadar lavaboya veya küvete sürün. En son olarak ise temizleyiciyi uyguladığınız zeminleri ılık bir suyla durulayın. Ürün taze olduğu için hemen kullanılmalıdır. Bu adamları eksiksiz bir şekilde uyguladığınız takdirde evinizi doğal yoldan temizlemiş olacaksınız