Dünyanın kendi etrafında döndüğünü sananlar dikkat! Narsist insanların en belirgin özellikleri

Narsist bireyler yaşantılarında sadece kendi çıkarlarını düşünen kişilerdir. Dünyanın sadece kendi etrafında dönmelerini ve her şeyin onlara göre olmasını isterler. Sadece kendi ihtiyaçları ve duygularıyla ilgilenirler ve kimse umurlarında değildir. Ayrıca bu kişiler kimseyle empati kurmazlar. İşte narsist kişilerin en belirgin özellikleri...

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Narsist insanlarla birlikte olmak oldukça zorlayıcıdır. Bu kişiler sadece kendilerini düşünerek hareket ederler ve hayatlarının her alanında sadece kendilerini düşünmekten, başka kimseyi düşünmezler. Öncelikleri ne olursa olsun kendileridir ve başkalarıyla empati yapamazlar. Karşısındaki insanın ne düşündüğünü umurlarında değildir. Hayatınızdaki insanların ya da kendinizin narsist olup olmadığını merak ediyorsanız ve anlamak istiyorsanız bu özelliklere dikkat edin. İşte narsist insanların en belirgin özellikleri...

Pişmanlık duymazlar

Narsist insanlar yaptıkları hiçbir şey için pişmanlık duymazlar. Onlardan destek veya motivasyon görmek isteyen diğer insanlara hiç ilgi göstermezler. Bu kişilerin sizi umursamasını asla beklemeyin. Onlar, dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünürler. İhtiyacı olan insanlara yardım etmek istemezler. Çünkü hayatta sadece kendilerini düşündükleri için bir tek kendi bireysel hayatlarına odaklanırlar. İnsanları üzmekten hiç çekinmezler ve korkmazlar. Bu umursamazlıklarından dolayı da pişmanlık duyup vicdan azabı çekmezler.

Sadece kendilerini düşünürler

Narsist yapıdaki insanlar sadece kendi hislerini ve düşüncelerini umursarlar. Hayattaki her şey sadece onlarla ilgili olsun ve herkes onlarla ilgilensin isterler. Başkalarını düşünmek asla onların yapabileceği bir davranış değildir. Sürekli diğer insanların duygularını umursamadan haraket ederler. Sizi konuşurken dinliyor gibi görünebilirler fakat ne hakkında konuştuğunuza hiç dikkat etmezler. Kendiyle ilgili şeyleri düşünür dururlar. Narsist insanların bu umursamaz tavırlarına tahammül etmek oldukça zordur.

Beğenilmek isterler

Narsist insanlar kendilerini çok fazla beğendikleri için, herkesin kendilerini beğenmesini isterler. Beğenilmemeye ve eleştirilmeye hiç gelemezler. Hatta beğenilmedikleri ve eleştirildikleri ortamlarda durmamayı tercih ederler. Kötü yorumları kaldıramaz ve hemen sinirlenirler.

Her zaman haklı olmaya çalışırlar

Narsist insanlarla bir konuda tartışıyorsanız, bilin ki haklı olan taraf her zaman onlar olacaktır. Bu bireylerin haksız olduğunu hiçbir zaman göremezsiniz. Çünkü bu kişiler asala empati kurmazlar ve başkalarının duygu ve düşüncelerini önemsemezler. Dünyanın mutlak suretle kendi isteklerine göre hareket etmesini isteyen bencil ve haklı bir insan olma havasları asla değişmez. Kendilerini sıradan insan olarak tanımlamazlar. Haksız olduklarında, onları bu duruma inandırmak ve ikna etmk neredeyse imkansızdır. Narsist insanlar sanki tüm dünyanın kralları ve kraliçeleriymiş gibi davranır.