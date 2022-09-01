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Riva'daki TFF binasına silahlı saldırı düzenlendi

Riva'daki TFF binasına silahlı saldırı düzenlendi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu.

Saat 18.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda 2 el ateş edildiği, mermilerden birinin başkanlık odasına, diğerinin ise yönetim kurulunun yapıldığı odaya isabet ettiği öğrenildi.

Saldırının TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri’nin yanındaki Çayağız Deresi’nde yapıldığı belirtildi.

Emniyet güçleri, saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

TFF
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