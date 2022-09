Twitter daha yıllardır beklenen özellik sonunda geliyor

'Düzenleme tuşu' bir tivit yayınlandıktan sonra silmeye gerek olmadan üzerinde düzeltme yapılmasına imkan verecek.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter uzun zamandır tartışma konusu olan 'düzenleme tuşu'nu kullanıma sokacağını duyurdu.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button



this is happening and you'll be okay