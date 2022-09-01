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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter daha yıllardır beklenen özellik sonunda geliyor

Twitter daha yıllardır beklenen özellik sonunda geliyor

Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'da yıllardır beklenen özellik hayata geçiriliyor. Son olarak Elon Musk'ın gündeme getirdiği Tweet düzenleme konusu ile ilgili Twitter, çalışmalarını başlattığını duyurdu.

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'Düzenleme tuşu' bir tivit yayınlandıktan sonra silmeye gerek olmadan üzerinde düzeltme yapılmasına imkan verecek.

'Düzenleme tuşu' bir tivit yayınlandıktan sonra silmeye gerek olmadan üzerinde düzeltme yapılmasına imkan verecek.

Resmi duyuru yapıldı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter uzun zamandır tartışma konusu olan 'düzenleme tuşu'nu kullanıma sokacağını duyurdu.

'Düzenleme tuşu' bir tivit yayınlandıktan sonra silmeye gerek olmadan üzerinde düzeltme yapılmasına imkan verecek.

Düzenlemenin sınırları neler?

Bunun yanı sıra 'düzenleme' şekline ilişkin herhangi bir detay da henüz paylaşılmadı. Kullanıcının aynı tiviti kaç defa düzenleme hakkı olacağı veya ne kadar süreliğine bu özelliği kullanabileceği tartışılmaya devam ediliyor.

Twitter ile davalık olan Musk istiyordu

Bu özelliğin yer almasını en çok isteyenlerden biri de Twitter'ı satın almaktan son anda vazgeçen SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'dı. Ancak şirket şu anda Musk ile davalı durumda.

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