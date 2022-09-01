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HABER /  SAĞLIK

Fahrettin Koca'dan doktorlara atama müjdesi

Fahrettin Koca'dan doktorlara atama müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 bin 163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih sürecinin başladığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göreve yeni başlayan 13 bin 163 doktorun tercih sürecine iliişkin açıklama geldi.

Resmi Twitter hesabından atamanın detaylarını paylaşan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"1.261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13.163 DOKTORUN GÖREV YERLERİNİN belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih süreci https://pbs.saglik.gov.tr’den başladı. Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylülde noter huzurundaki kura ile yapılacak." ifadelerini kullandı.

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