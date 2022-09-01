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Fenerbahçe, Dmitris Pelkas'ın Hull City'e kiralandığını açıkladı

Fenerbahçe, Dmitris Pelkas'ın Hull City'e kiralandığını açıkladı

Fenerbahçe, Dmitris Pelkas'ın Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'e kiralandığını açıkladı.

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Championship ekiplerinden Hull City, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Dmitris Pelkas transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe ve Hull City'nin sosyal medya hesaplarından duyurulan transferde Yunan orta saha oyuncusunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Transferle ilgili açıklamada bulunan Fenerbahçe, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere’nin Championship ekiplerinden Hull City’e transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz." sözlerine yer verildi.

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