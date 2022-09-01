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Fenerbahçe, Dmitris Pelkas'ın Hull City'e kiralandığını açıkladı
Fenerbahçe, Dmitris Pelkas'ın Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'e kiralandığını açıkladı.Abone ol
Championship ekiplerinden Hull City, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Dmitris Pelkas transferinde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe ve Hull City'nin sosyal medya hesaplarından duyurulan transferde Yunan orta saha oyuncusunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Transferle ilgili açıklamada bulunan Fenerbahçe, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere’nin Championship ekiplerinden Hull City’e transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz." sözlerine yer verildi.