Emmanuel Macron: Türkiye'nin tek güç olmasını kim ister

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile görüşmeye devam edeceğini belirterek “Türkiye'nin Rusya ile konuşmaya devam eden tek güç olmasını kim ister?” dedi.

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24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı halihazırda devam ediyor. Bu süreçte sık sık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eleştirilerin hedefinde olunca okları Türkiye üzerine çevirmeye çalıştı.

“Türkiye'nin tek güç olmasını kim ister?”

Moskova ile diyaloğunu savunan Macron, Türkiye'nin Moskova ile konuşan tek güç olmaması gerektiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden Türkiye'ye yürüyen Macron, “Türkiye'nin Rusya ile görüşmeye devam eden dünyadaki tek güç olmasını kim ister?” diye sordu.

“Fransa, Rusya ile görüşmeye devam edecek”

Elysee Sarayı'nda yaptığı toplantıda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, “Fransa, Rusya ile görüşmeye devam edecek” diye de ekledi.

Bunun yanında Kiev’e “sarsılmaz” bir destek sözü veren Macron, uzun sürecek bir savaşa hazır olmaları gerektiğini belirtti.

“Bölünme Rusya'nın savaş hedeflerinden biri”

Fransa'nın Kiev'e ekonomik, askeri ve insani yardımlarını uzun vadede sürdüreceğini dile getiren Macron, ancak en önemli zorluklardan birinin Rusya karşısında Avrupa’daki birliği sağlamak olacağını aktardı.

Macron, “Avrupa’da birlik çok önemli çünkü bölünme Rusya'nın savaş hedeflerinden biri” dedi.

Putin ile sık sık görüşüyor diye eleştirildi

Reuters'ın haberine göre, Macron, barış görüşmelerini yapabilmek için de Moskova ile görüşmenin zorunlu olduğunu vurguladı.

Macron daha önceden Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından, Kiev'e verdiği “belirsiz destek”ten ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sık sık görüşmesinden dolayı eleştirilmişti.