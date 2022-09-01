Türkiye'nin tepkisi sonuç verdi: NATO paylaşım yaptı

NATO; Yunanistan'ın tepkisi sonrası 30 Ağustos paylaşımını silmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin rahatsızlığını dile getirmesinin sonucunda NATO'nun birkaç dakika önce yeniden paylaşım yaptığını açıkladı.

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NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyla medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye'yi kutladı.

Paylaşımda Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadelerine ve Türk askerlerine yer verildi.

Yunan medyası çılgına döndü

NATO'nun paylaşımı, Yunan medyasının tepkisini çekti. Ta Nea Gazetesi haberi, "NATO bombası" olarak duyurdu. CNN Yunanistan ise paylaşımın "şaşkınlık yarattığını" iddia etti.

Atina şikayet etti, Nato paylaşımı sildi

Yunan medyasındaki haberlerin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO makamlarına şikayette bulunduklarını açıkladı. Tüm bu gelişmelerin ardından, NATO paylaşımı kaldırdı.

Türkiye'nin tepkisi sonrası Nato yeniden paylaştı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı NATO makamlarına ilettiğini belirtti ve yeni gelişmeyi duyurdu. Çelik, şu açıklamayı yaptı:

"Milli Savunma Bakanlığı, bu konudaki rahatsızlığımızı NATO makamlarına iletti.

Birkaç dakika önce Silahlı Kuvvetler Günü mesajı olarak yeniden paylaşmışlar. Rahatsızlığımız karşısında NATO tarafından gereği yapıldı."

NATO'NUN YENİ PAYLAŞIMI: