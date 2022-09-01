Son doğal gaz zamlarıyla bu yıl faturalar 2 katına çıkacak!

Doğal gazda konut abonelerine haziran ayında yapılan yüzde 30'luk zamdan sonra eylül ayında da yüzde 20.4 zam yapıldı. Böylece son 1 yılda doğal gazda fiyat yüzde 111 yükselmiş oldu. Son zamlarla birlikte geçen yıl 1.000 lira olarak gelen fatura, bu yıl başka zam gelmezse 2.113 liraya olacak.

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Kışa sayılı günler kalırken doğal gaz fiyatlarına zam geldi. BOTAŞ'ın açıkladığı eylül ayı tarifesine göre, haziran ayında yüzde 30 zam yapılan konut abonelerine eylül ayında yüzde 20 daha geldi.

Sanayi abonelerinin zammı yüzde 50'yi aştı

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatı yüzde 49.5, sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 50.8 oranında arttı.

Faturalar şişecek

Fiyat artışı sonrası herkes bu yıl evini nasıl ısıtacağını merak eder oldu. Konutlar için haziran ve eylül aylarında yapılan zam, bu kış doğal gaz faturalarını da şişirecek.

Bin liralık fatura 2 bin lirayı aşacak

Eylül ayı zammıyla birlikte konutlarda tüketilen doğal gaz, geçen yıla göre toplamda yüzde 111 zamlanmış oldu. Buna göre; geçen yıl 1.000 lira gelen doğal gaz faturası, başka bir zam gelmezse bu kış 2.113 liraya çıkacak.