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HDP'li Buldan açıkladı: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz

HDP'li Buldan açıkladı: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz

Van'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçimler yaklaşırken ittifakla ilgili açıklamada bulundu.

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Van'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi düzenledi.

Buldan: Seçimlere iki ittifakla gireceğiz

Mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçimlere iki ittifakla gireceklerini belirterek,"Seçimlere iki ittifakla birlikte giriyoruz. Yani hem Türkiye soluyla birlikte yani Emek ve Özgürlük ittifakı. Ama aynı zamanda da Kürtlerin ittifakıyla da seçimlerde güçlü bir iradeyle hep birlikte omuz omuza, yan yana, birlikte ve beraber gireceğiz."dedi

Van'da 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Musa Anter Parkı'nda düzenlenen mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP bölge milletvekilleri, parti yöneticileri, Sivil Toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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