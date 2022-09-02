BIST 3.143
DOLAR 18,23
EURO 18,18
ALTIN 996,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM İnterpol Daire Başkanlığının talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Svilengrad'da gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemleri başlattı.

Yakalandıktan sonra ilk fotoğrafı

Olayın geçmişi

FETÖ/PDY’ye ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 yılında Suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Ukrayna’ya kaçan eski binbaşı Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Bozkır ve 2 şüpheli tutuklanırken diğerleri serbest kalmıştı. Genişletilen soruşturmada savcılık Haziran ayında yeni bir operasyon başlatmıştı. Levent Göktaş ve Fikret Emek’in de bulunduğu 9 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş, 8 kişi gözaltına alınmış ancak Göktaş’a ulaşılamamıştı.

İlgili Haberler
Levent Göktaş: Silivri'ye bir daha girmeyeceğim. Beni kullananlar girecek bu akşam açıklıyorum Necip Hablemitoğlu cinayetinde köstebek şoku! Levent Göktaş, tüm malvarlığını devretmiş Hablemitoğlu suikastının mimarı Levent Göktaş ifşa oldu! Restoranda bıyıklarını kesip Antalya'ya kaçtı! Levent Göktaş nasıl kaçtı? Necip Hablemitoğlu suikastında Göktaş'ın kod adı 'Mete Abi'
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sağanak vuracak! 3 şehire sarı kodlu uyarı! İşte hafta sonu hava... İstanbul, Tekirdağ, Ankara, İzmir...
Foto Galeri Sağanak vuracak! 3 şehire sarı kodlu uyarı! İşte hafta sonu hava... İstanbul, Tekirdağ, Ankara, İzmir... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile anlaştığı iddia edildi
Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile anlaştığı iddia edildi
Son doğal gaz zamlarıyla bu yıl faturalar 2 katına çıkacak!
Son doğal gaz zamlarıyla bu yıl faturalar 2 katına çıkacak!
TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
Yunan basını Türk İHA'larını manşete taşıdı: Erdoğan'ın sözleri rahatsız etti
Yunan basını Türk İHA'larını manşete taşıdı: Erdoğan'ın sözleri rahatsız etti
Türkiye'nin tepkisi sonuç verdi: NATO paylaşım yaptı
Türkiye'nin tepkisi sonuç verdi: NATO paylaşım yaptı
Fenerbahçe, Dmitris Pelkas'ın Hull City'e kiralandığını açıkladı
Fenerbahçe, Dmitris Pelkas'ın Hull City'e kiralandığını açıkladı
Ömer Çelik'ten Yunanistan'a taciz tepkisi: TSK açısından hiçbir şey ifade etmez
Ömer Çelik'ten Yunanistan'a taciz tepkisi: TSK açısından hiçbir şey ifade etmez
Emmanuel Macron: Türkiye'nin tek güç olmasını kim ister
Emmanuel Macron: Türkiye'nin tek güç olmasını kim ister
Fahrettin Koca'dan doktorlara atama müjdesi
Fahrettin Koca'dan doktorlara atama müjdesi
Soylu duyurdu: Biri bölge sorumlusu üç terörist etkisiz!
Soylu duyurdu: Biri bölge sorumlusu üç terörist etkisiz!