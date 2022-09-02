Sağanak vuracak! 3 şehire sarı kodlu uyarı! İşte hafta sonu hava... İstanbul, Tekirdağ, Ankara, İzmir...

Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

2 Eylül Cuma günü kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Düzce, Sinop ve Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç, Aydın ve Samsun'un doğu, Denizli'nin batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.