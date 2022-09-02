Sağanak vuracak! 3 şehire sarı kodlu uyarı! İşte hafta sonu hava... İstanbul, Tekirdağ, Ankara, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava raporu... 3 şehirde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yurtta hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyredecek. İşte bugün ve hafta sonu havanın tüm detayları.... Şehirlerde 2 Eylül hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün (cuma) ve hafta sonuna dair hava durumu detaylarını paylaştı. Bugün için 3 şehre sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Yurt geneli ile İstanbul'da hafta sonu nasıl bir hava bekleniyor? Bugün şehirlerimizde sıcaklıklar ne yönde seyredecek? İşte havanın bütün detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için 'sarı' kodlu uyarı yapılarak, kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği açıklandı.
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?
2 Eylül Cuma günü kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Düzce, Sinop ve Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç, Aydın ve Samsun'un doğu, Denizli'nin batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıklar: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-9 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.