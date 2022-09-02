Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serkan Taranoğlu'nu görevden aldı! Rüşvet iddiası ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş kadını Mine Tozlu Sineren'in kendisinden rüşvet istediğini iddia ettiği Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nu görevden aldı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Mine Tozlu Sineren'den rüşvet istediği yazışmalar ortaya çıkan Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nu görevden aldı.
BBC Türkçe’ye konuşan bir AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi, Erdoğan’ın Taranoğlu’yla ilgili kararını, Perşembe günü yapılan MYK toplantısında kurul üyeleriyle paylaştığını doğruladı.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan kararını, “Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca’nın görevleri sona erdi” diyerek duyurdu.
Korkmaz Karaca 'yoruldum' diye istifa etti
Önceki gün de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca da hafta içinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti.