İstifa eden Korkmaz Karaca konuştu: Eşim de ben de çok çektik artık bedel ödemek istemiyoruz

Sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevinden istifa eden Korkmaz Karaca, "Bakın, çok ağır bedel ödedik; hanımım da ben de... Biz daha fazla bu işlerde bedel ödemek istemiyoruz" dedi. İşte Korkmaz Karaca'nın Cumhuriyet'ten Barış Pehlivan'a yaptığı o açıklamalar...

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Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyuran Cumhurbaşkanı Danışmanı Korkmaz Karaca, rüşvet ağı iddiasıyla gündeme oturan iş insanı Mine Tozlu Sineren'in, "Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu bana Korkmaz Karaca’ya gidersen o senden daha çok para ister” dediği iddiasına yanıt verdi. Karaca, "Savcılık çağırsın Serkan Taranoğlu’nu... Ve bununla ilgili Serkan Taranoğlu ne biliyorsa savcılığa söylesin" dedi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan Serkan Taranoğlu'nu da aradığını ancak çağrı ve mesajlarına yanıt alamadığını aktardı.

Mine Hanım’dan bir şey talep etmiş miyim?

Karaca, Sineren’in istifasıyla ilgili “Arkasının geleceğini bildiği için istifa etti” çıkışına yanıt verdi; “Arkası neyse, gelirse gelsin. Ben Mine Hanım’dan bir şey talep etmiş miyim? ‘Korkmaz Karaca benden şunu talep etti...’ diyor mu? Veya ‘Korkmaz Karaca beni filanca kişiye yönlendirdi; bana söyledi ki, Git şununla görüş, senin işini bu görür’ diyebiliyor mu?” ifadelerini kullandı.

Karımın ve kızımın fotoğrafının altına neler yazılmış

Karaca, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun neden, "Korkmaz Karaca’ya gidersen o senden daha çok para ister” dediği sorusuna da, “Ben ne bileyim kardeşim, bana ne yahu... Ben gereğini yaptım. Karımın ve kızımın fotoğrafının altına ne yazılmış, size göndereyim. Beni bunlar yordu yahu! Türkiye’de başka konu mu yok benden başka?” diye sitem etti. Karaca, devamında şunları kaydetti:

“Taranoğlu’nun bu işten bir para aldığına da inanmıyorum”

“Savcılık çağırsın Serkan Taranoğlu’nu... Ve bununla ilgili Serkan Taranoğlu ne biliyorsa savcılığa söylesin. Öyle değil mi? Benim bu konularla ilgili bildiğim bir şey yok ki. Bakın, bunlar boş laflar... Serkan Taranoğlu’na soracaksınız. Adam benimle ilgili bunu dediyse ben ona ne diyeyim...

İkincisi, ben SPK’de üye miyim? İmza yetkim var mı? Karar merciinde var mıyım? SPK’de bütün kararlar kurul kararıyla alınır. Yani SPK’deki başkan, başkan yardımcısı, kurul üyelerinin kararı olmadan hiçbir karar geçmez. Demek ki benim bu kadar gücüm var ve benim söylememle mi SPK’nin kararları çıkıyor!

Serkan Taranoğlu’nun da bence yok öyle bir gücü. Kimsenin öyle bir gücü olamaz yahu. Serkan Taranoğlu’nun bu işten bir para aldığına da inanmıyorum. Zaten kadın ‘Vermedim’ diyor. Mine Hanım gitmeli savcılığa ve demeli ki ‘Kardeşim şu kişi Korkmaz Karaca’ya bunu vermiş, bu kişi filancaya bunu vermiş.’

“Hanımım da ben de çok ağır bedel ödedik”

O kadar üzülüyorum ki... Çıkıyor yayına saatlerce konuşuyor, Korkmaz Karaca’ya konu geldiğinde ağzını doldura doldura ‘Hayır, Korkmaz Karaca benden bir şey istemedi’ diyemiyor. Biri çıksın desin ki ‘Korkmaz Karaca benim işimi SPK’de takip etti, şu kişiyi aradı, bu kişiye telefon etti.’ Var mı öyle biri? Mine Hanım desin ki ‘Ben duydum, A firması için Korkmaz Karaca SPK’den şu kişiyle görüştü.’ Var mı? Yok. Bakın, çok ağır bedel ödedik; hanımım da ben de... Biz daha fazla bu işlerde bedel ödemek istemiyoruz. Hukuk önünde bir hatamız varsa devlet gelir, bugün sormaz ama yarın hesabını sorar...