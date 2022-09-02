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Yozgat'ta korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil 3 kişiye mezar oldu

Yozgat'ta korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil 3 kişiye mezar oldu

YOZGAT'ta bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

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Ankara yönünden Yozgat'a seyir halindeki, E.A. yönetimindeki 34 EAA 175 plakalı otomobil, E-88 kara yolunun Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy mevkisinde Demirci Köprüsü bariyerlerine çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.A. ve V.A. olay yerinde hayatını kaybetti, H.A. ise yaralandı.

Yaralı, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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