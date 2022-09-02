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Canlı yayında kalp krizi geçiren 'Borsa Kralı' Nasrullah Ayan hayatını kaybetti

Canlı yayında kalp krizi geçiren 'Borsa Kralı' Nasrullah Ayan hayatını kaybetti

Canlı yayında ekonomi yorumu yaparken kalp krizi geçiren 'Borsa Kralı' lakaplı iş insanı Nasrullah Ayan, hayatta kalma mücadelesini kaybetti. İki gü yoğun bakımda yaşam savaşı veren Ayan, gece yarası vefat etti.

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'Borsa Kralı' olarak bilinen iş insanı Nasrullah Ayan, canlı yayında geçirdiği kalp krizinden iki gün sonra vefat etti. Vefat haberini Ekonomist Cüneyt Akman Sosyal Medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Haberi vermek benim için çok acı. Amcaoğlu Ekrem Uca'nın bildirdiğine göre Nasrullah kardeşimi kaybettik. Cenazesi 3 Eylül Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Mersin Pozcu Muğdat Camiinden kalkacak ve aile kabristanına defn edilecektir. Ailesi ve sevenlerine sabırlar dilerim."

Konuk olduğu canlı yayında aniden fenalaşan Nasrullah Ayan, “Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim” demiş ve programdan ayrılmıştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve hastaneye kaldırılan Ayan, yoğun bakımda uyutuluyordu.

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