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Kirchner'a suikast girişimi: Silahı yüzüne kadar dayadı

Kirchner'a suikast girişimi: Silahı yüzüne kadar dayadı

ARJANTİN'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a silahlı saldırı girişiminde bulundu. Saldırganın tetiğe bastığı fakat silahın ateş almadığı belirtildi.

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Yerel basına yansıyan görüntülerde, bir kişinin, Cristina Fernandez de Kirchner'a evine girmeden önce destekçilerini selamladığı sırada silah doğrulttuğu ve korumaların müdahale ettiği görülüyor.

Arjantin Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, C5N isimli kanala yaptığı açıklamada, olayın ardından saldırganın gözaltına alındığını, silahın da analize gönderildiğini söyledi.

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